Уникальное открытие: ученые обнаружили необычное насекомое с 'китовой' головой

Ученые заявили, что они еще не видели ничего подобного.

В кронах южноамериканского тропического леса ученые обнаружили необычного термита. Его голова похожа на голову кита, пишет SciTechDaily.

Отмечается, что обнаруженный вид термитов дополнил род Cryptotermes. Ученые назвали его Cryptotermes mobydicki в честь знаменитого кашалота из романа Германа Мелвилла "Моби Дик, или Белый кит".

Исследователи рассказали, что термит выделяется удлиненной головой и скрытыми челюстями.

Видео дня

"Этот термит не похож ни на что из того, что мы когда-либо видели", - заявил Рудольф Шеффран, профессор энтомологии Института продовольственных и сельскохозяйственных наук Университета Флориды.

По словам Шеффрана, обнаруженный термит был настолько необычным, что ученые сперва подумали, что они открыли совершенно новый род.

"Сбоку вид на лобный выступ и удлиненную голову термита напоминает голову кашалота, и у обоих организмов челюсти закрыты головой. Глаз кита и антеннальный гнездо термита расположены относительно друг друга. После того, как я заметил сходство с кашалотом, мои соавторы посчитали, что это название подходит и является причудливым, подобно "призрачной орхидее" или "осьминогу Дамбо"", - поделился профессор.

В издании подчеркнули, что это открытие добавляет 16-й вид к южноамериканскому списку термитов Cryptotermes. Анализ генетического древа показывает, что Cryptotermes mobydicki тесно связан с другими неотропическими видами, обитающими в Колумбии, Тринидаде и Доминиканской Республике.

