Небо почти пустое, тысячи рейсов отменены: хаос охватил мировую авиацию из-за Ирана

Боевые действия в Иране продолжают вызывать хаос в авиационной отрасли на Ближнем Востоке и за его пределами.

Из-за конфликта в Иране и закрытия воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока в мировой авиации возник масштабный хаос. В частности, больше всего пострадали авиакомпании Emirates и Qatar Airways, которые были вынуждены массово отменять рейсы, пишет Bloomberg.

Отмечается, что по состоянию на 5:00 по киевскому времени в понедельник обе авиакомпании отменили более 400 рейсов. Кроме того, индийская компания IndiGo, которая выполняет рейсы в такие города, как Дубай (ОАЭ), Джидда (Саудовская Аравия) и Доха (столица Катара), - наиболее пострадавшая авиакомпания, не относящаяся к Ближнему Востоку.

По данным FlightAware, больше всего пострадали международный аэропорт Дубая и международный аэропорт Хамад в Дохе, которые приостановили все полеты. В главном аэропорту Дубая и самом загруженном международном аэропорту мира авиакомпании Emirates было отменено более 600 вылетов.

Видео дня

Среди других региональных аэропортов, пострадавших от конфликта, международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и международный аэропорт имени короля Абдулазиза в Джидде.

"Закрытие крупнейшего в мире единого хаба для международных путешественников имеет огромное влияние. За неделю пострадали миллионы пассажиров. Это серьезное нарушение нормального функционирования", - отметил независимый аналитик в сфере туризма из Гонконга Ханмин Ли.

Как пишет CNN, воздушное пространство над Ближним Востоком остается закрытым, поскольку страны, граничащие с Ираном, ограничивают полеты в и из этого региона. Сюда входят ОАЭ, Катар, Кувейт, Израиль, Бахрейн и Ирак, небо над которыми утром остается почти пустым.

Компании Emirates и Etihad приостановили все рейсы в и из своих баз до понедельника после обеда по местному времени. Рейсы Qatar Airways в и из международного аэропорта Хамад в Дохе также были приостановлены из-за закрытия воздушного пространства Катара. Но с расширением конфликта и возобновлением ударов, возобновление полетов кажется маловероятным. В целом в воскресенье и понедельник были отменены тысячи международных рейсов, и их количество продолжает расти.

За пределами региона другие авиакомпании продолжают изменять маршруты рейсов, которые планировали пролетать вблизи зоны конфликта. Например, немецкая авиакомпания Lufthansa приостановила рейсы в и из Дубая до 4 марта. Она также приостановила рейсы в Тель-Авив, Бейрут (столица Ливана), Амман (столица Иордании), Эрбиль (Ирак), Даммам (Саудовская Аравия) и Тегеран до 8 марта. При этом авиакомпания British Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бахрейн до среды, 4 марта.

Война в Иране - главные новости

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. Президент Дональд Трамп тогда сообщил, что целью операции было уничтожение ядерного потенциала и угрозы со стороны иранского режима. При этом Трамп предположил, что активная фаза операции может продлиться до четырех недель.

1 марта стало известно, что после атак США и Израиля в Персидском заливе начался настоящий транспортный хаос.

Также конфликт в Иране повлиял на стоимость нефти. Цена "черного золота" утром 2 марта выросла больше всего за последние четыре года из-за войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива. Стоимость нефти марки Brent выросла почти на 10%, до 79,97 доллара за баррель.

Вас также могут заинтересовать новости: