Украина значительно улучшила систему противодействия 'Шахедам', – Братчук

По словам военного, россияне пытаются "терроризировать" юг большим количеством атак.

Украинская система противодействия вражеским ударным дронам в Украине значительно улучшилась.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, отвечая на вопрос о том, какова сейчас ситуация с атаками "Шахедов" на юге, в частности, в Одесской области.

По его словам, это видно по росту процента сбивания вражеских беспилотников дронами-перехватчиками. В то же время, отметил Братчук, на российский воздушный террор противника также влияют украинские ответные действия.

"Мы понимаем, что те удары, которые сегодня наносятся Силами обороны по пунктам базирования, например, ударных дронов, отражаются, в том числе на количестве атак. Количество атак может быть, как говорят, стандартным, но именно привлечение того или иного количества дронов ударного типа, конечно, стало несколько меньше. Хотя, соответственно, враг всегда проводит процесс накопления, возможно, сейчас у нас такая же ситуация", - сказал спикер.

Он добавил, что активность украинских дронаров дает свои результаты. На ситуацию также влияют различные факторы, в том числе – погодные условия, близость Черного моря и тому подобное.

"Опять же, это и погодные условия, это и соответствующие поставки на фронт. Но малое воздушное пространство сегодня является одним из решающих факторов на поле боя. Это создание соответствующих зон, чтобы враг не продвигался, удары по логистике. Думаю, что мы будем видеть такую активность больше, меньше она точно не будет", - подчеркнул военный.

Он добавил, что противник пытается "кошмарить" юг ударными дронами. Если раньше атаки происходили, как правило, ночью, то сейчас они есть и утром, и днем.

"Это связано, в том числе с тем, что враг активизировал воздушную разведку, которая работает, в частности, для координации баллистики... Разведки очень много, тревог - достаточно...", - отметил Братчук.

Напомним, по данным The New York Times, Украина достигла значительного прогресса в производстве боевых беспилотников, которые способны работать без китайских компонентов. Это стало возможным благодаря локализации производства ключевых плат и деталей, которые ранее импортировались из КНР, и в критический для обороны период позволяет уменьшить зависимость от внешних поставщиков. Речь шла о том, что в подвальных мастерских украинских компаний работают десятки специалистов над печатными платами и компонентами для небольших ударных дронов.

