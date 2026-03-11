Топливный кризис пойдет на спад: рынок получит рекордные объемы нефти из резервов

Запасы из резервов будут поступать на рынок в период, который определит страна-член МЭА.

Члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились направить из резервов рекордные 400 млн баррелей нефти для продажи на рынке. Как сообщается на сайте МЭА, это позволит решить проблемы с поставками нефти из-за войны на Ближнем Востоке.

"Вызовы, с которыми мы сталкиваемся на нефтяном рынке, являются беспрецедентными по своему масштабу, поэтому я очень рад, что страны-члены МЭА отреагировали коллективными чрезвычайными мерами беспрецедентного масштаба", – прокомментировал договоренность исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

В агентстве пояснили, что война на Ближнем Востоке препятствует транспортировке нефти через Ормузский пролив, и объемы экспорта сырой нефти и нефтепродуктов в настоящее время составляют менее 10% от уровня, который был до войны.

Видео дня

"Это вынуждает нефтедобытчиков во всем регионе останавливать или сокращать значительную часть производства", - отмечается в сообщении.

В МЭА напомнили, что через Ормузский пролив до войны в Иране транспортировалось 15 млн баррелей нефти в сутки.

В МЭА не указывают, когда страны-члены выведут сырье из резервов. Лишь отмечается, что "запасы нефти из резервов стран-членов агентства будут предоставлены для продажи на рынке в течение периода, который соответствует национальным обстоятельствам каждой страны-члена, и будут дополнены дополнительными чрезвычайными мерами некоторых стран".

В агентстве отметили, что аварийные запасы стран-членов МЭА составляют более 1,2 млрд баррелей.

Справка УНИАН. Международное энергетическое агентство (International Energy Agency, IEA/МЭА) – это автономный международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), созданный в 1974 году. Оно включает 31 страну-члена, преимущественно из ОЭСР (США, страны ЕС, Япония, Канада, Австралия и т.д.), которые координируют энергетическую политику.

Ситуация в Иране и цены на нефть

Из-за военной операции США и Израиля в Иране и закрытия Ормузского пролива цены на нефть выросли до более чем $100 за баррель, однако впоследствии несколько откатились. Этому способствовали, в частности, планы МЭА по рекордному выпуску нефти на мировой рынок из стратегических резервов.

10 марта стало известно, что Иран начал минирование Ормузского пролива. Со своей стороны, президент США Дональд Трамп заявил, что будет требовать немедленного изъятия установленных мин, угрожая Ирану беспрецедентными последствиями.

Со своей стороны, официальный Тегеран заявил, что готов предоставить проход через Ормузский пролив кораблям, но только при условии, что страна, которой принадлежит судно, вышлет израильского и американского послов со своей территории.

Вас также могут заинтересовать новости: