Происходит несколько раз в год: Плетенчук назвал главную угрозу со стороны Черного моря

По словам представителя, вражеские корабли, которые сейчас базируются в Новороссийске, ограничены в применении.

Основной угрозой с морского направления остаются российские атаки с воздуха, недавно в небо над Азово-Черноморским регионом даже поднималась стратегическая авиация противника. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Это баллистика из временно оккупированного Крыма. Это авиация. Даже несколько дней назад мы наблюдали в воздушном пространстве над Азово-Черноморским регионом стратегическую авиацию, что в принципе происходит довольно редко – буквально несколько раз в год. И, конечно, это "Калибры", которые запускают с носителей, в основном – вглубь Украины. Теперь это еще и гиперзвуковые ракеты, которые запускаются из Крыма", – сказал он.

Однако военный добавил, что нельзя оставлять без внимания другую опасность, в частности морские дроны противника, хотя они и применяются очень редко.

Видео дня

По словам Плетенчука, вражеские корабли, которые сейчас базируются в Новороссийске, ограничены в применении из-за действий Сил обороны, в частности ВМС Украины.

"Соответственно, применение в этом месяце было 1 раз, это были две подводные лодки. Выходили в море они буквально на несколько часов, чтобы осуществить эти пуски (удары по Украине – УНИАН). Если раньше подводные лодки находились в море фактически постоянно, сменяя друг друга, то такого уже не происходит далеко не первый месяц", - отметил спикер.

По его мнению, не исключено, что это связано с попытками россиян сохранить ресурс, потому что субмарины "работают" пятый год подряд и это может сказаться на боеспособности.

Также Плетенчук отметил, что из 5 надводных ракетоносителей ЧФ РФ по крайней мере один фрегат после поражения со стороны Сил обороны небоеспособен. Подводная лодка, добавил спикер, которая ранее была повреждена ВСУ, до сих пор не выходит на дежурство. Это подтверждает, что ремонтировать ее в Новороссийске очень трудно. В то же время, он отметил, что "добивать" его не очень интересно украинским военным, потому что в составе Черноморского флота РФ остаются другие цели, в частности две указанные субмарины.

Поражение военного корабля

Как писал УНИАН, в ночь на 2 марта в Новороссийске поражен российский фрегат "Адмирал Эссен", который является носителем крылатых ракет типа "Калибр". Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал, что поражение этого корабля из состава Черноморского флота РФ влияет на возможности врага в акватории Азово-Черноморского региона. В то же время, по его мнению, вероятно, врагу удастся восстановить эту боевую единицу. Другое дело, как они это будут делать, учитывая проблемы с докованием в Азово-Черноморском регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: