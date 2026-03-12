Королевы шмелей выжили под водой: случайное открытие, которое поразило биологов

Исследователи обнаружили, что позволяет им игнорировать законы природы в течение длительного времени.

Недавние научные исследования проливают свет на то, как насекомые выживают во время наводнений и что происходит с ними в период выхода из зимней спячки, пишет The New York Times.

Королевы шмелей способны прожить под водой до целой недели, фактически превращаясь в настоящих "подводников". Это открытие, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, кардинально меняет представление об устойчивости насекомых к экстремальным климатическим условиям.

Ведущий автор работы Шарль-Антуан Дарво объясняет: в период спячки метаболизм королевы замедляется почти на 99%, а под водой падает еще ниже.

Видео дня

Используя специальные лабораторные камеры, ученые зафиксировали, что даже в затопленном состоянии насекомые продолжают потреблять кислород и выделять углекислый газ.

Интересно, что само открытие произошло почти случайно. Соавтор исследования Сабрина Рондо из Университета Гвельфа в канадской провинции Онтарио во время совсем другого эксперимента неожиданно заметила, что четыре королевы шмелей выжили в лабораторных трубках, которые случайно были заполнены водой из-за конденсации.

Это наблюдение заинтриговало исследователей. Дальнейшие эксперименты с участием более сотни особей подтвердили: способность переживать длительное затопление для этих насекомых вполне реальна.

Биолог и менеджер по агроэкологии Duke Farms Эрин Тренор назвала результаты "впечатляющими". По ее словам:

"Это одно из первых исследований шмелей, которое я видела, где действительно рассматривается вопрос наводнений".

Дарво предполагает, что шмели могут пользоваться так называемыми "физическими жабрами" - тонким слоем воздуха вокруг тела, через который кислород из воды попадает в организм. Кроме того, насекомые способны дополнять дыхание анаэробным дыханием - способом получения энергии без кислорода. Похожий механизм используют и люди во время коротких, чрезвычайно интенсивных нагрузок, например, спринта - бега на короткой дистанции.

По мнению исследователей, такая выносливость имеет глубокие эволюционные корни. Шмели появились примерно 25–40 миллионов лет назад в холодных арктических и альпийских регионах - среде, где таяние снега и сезонные наводнения были обычным явлением.

Мир животных

Ранее УНИАН писал об онлайн-трансляции из гнезда редкого попугая какапо в Новой Зеландии, за которой наблюдают тысячи людей со всего мира. Зрители в прямом эфире следят, как самка по имени Ракиура ухаживает за своими маленькими пушистыми птенцами. Какапо - это уникальные ночные попугаи, которые не умеют летать и считаются самыми тяжелыми в мире, а их популяция сейчас постепенно восстанавливается.

Добавим, что ученые выяснили, как защитить ежей от гибели под колесами автомобилей. Они исследовали, что у животных очень маленькие, плотные косточки в середине уха и частично сросшийся сустав между барабанной перепонкой и первой косточкой. Это делает цепь костей более жесткой и помогает ежам лучше слышать высокие звуки.

Вас также могут заинтересовать новости: