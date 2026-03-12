Пугачева удивила сеть новым фото: как выглядит 76-летняя певица сейчас

Артистка уже долгое время не выходила на связь с подписчиками.

Известная российская певица Алла Пугачева, которая в начале полномасштабного вторжения уехала из РФ вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми, в последнее время редко появляется в сети. Но на днях одна из поклонниц звезды показала, как выглядит сейчас 76-летняя артистка.

В своем Instagram пользовательница alin.ka опубликовала фото, которое было сделано на Кипре. На нем девушка позирует вместе с Аллой Борисовной и Максимом Галкиным.

К слову, певица выбрала для прогулки светлые джинсы и розовый свитер. Свой образ Пугачева дополнила кепкой и очками. Заметно, что она еще больше похудела и держит в руках трость, на которую опирается.

Реакция сети

Подписчики начали активно обсуждать внешний вид артистки в комментариях. Некоторые пользователи предположили, что трость может сигнализировать о проблемах со здоровьем у исполнительницы.

"Жаль, время уходит, а ты не можешь его остановить"

"А почему Алла Борисовна с тростью? Надеюсь, она хорошо себя чувствует"

"Алла похудела, просто не узнать".

Напомним, ранее Максим Галкин неожиданно обратился к подписчикам на украинском языке.

