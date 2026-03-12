Пугачева удивила сеть новым фото: как выглядит 76-летняя певица сейчас

Известная российская певица Алла Пугачева, которая в начале полномасштабного вторжения уехала из РФ вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми, в последнее время редко появляется в сети. Но на днях одна из поклонниц звезды показала, как выглядит сейчас 76-летняя артистка.
В своем Instagram пользовательница alin.ka опубликовала фото, которое было сделано на Кипре. На нем девушка позирует вместе с Аллой Борисовной и Максимом Галкиным.
К слову, певица выбрала для прогулки светлые джинсы и розовый свитер. Свой образ Пугачева дополнила кепкой и очками. Заметно, что она еще больше похудела и держит в руках трость, на которую опирается.
Реакция сети
Подписчики начали активно обсуждать внешний вид артистки в комментариях. Некоторые пользователи предположили, что трость может сигнализировать о проблемах со здоровьем у исполнительницы.
- "Жаль, время уходит, а ты не можешь его остановить"
- "А почему Алла Борисовна с тростью? Надеюсь, она хорошо себя чувствует"
- "Алла похудела, просто не узнать".
Напомним, ранее Максим Галкин неожиданно обратился к подписчикам на украинском языке.