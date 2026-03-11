Почти все так делают: эта популярная ресторанная привычка разрушает ваше сердце

Специалисты предупреждают, что привычка дополнительно солить ресторанные блюда может повышать артериальное давление и увеличивать риск инфаркта и инсульта.

Частое питание в ресторанах может негативно влиять на здоровье сердца, особенно если люди имеют привычку дополнительно солить еду. Кардиологи предупреждают, что чрезмерное потребление натрия постепенно повышает артериальное давление и может повреждать артерии.

Как пишет Parade, среднестатистический житель США питается вне дома примерно пять-шесть раз в неделю. Специалисты отмечают, что ресторанные блюда обычно содержат значительно больше соли и калорий, чем домашняя еда.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, каждый прием пищи вне дома добавляет в среднем около 134 лишних калорий к ежедневному рациону. Исследователи также установили, что один дополнительный поход в ресторан каждую неделю может приводить примерно к двум килограммам дополнительного веса в год.

Кардиолог Стивен Борер объясняет, что чрезмерное потребление соли напрямую влияет на артериальное давление. По его словам, высокое давление связано с серьезными заболеваниями, в частности ишемической болезнью сердца, инфарктом, инсультом и сердечной недостаточностью.

Кардиолог Каришма Патва добавляет, что диета с высоким содержанием натрия может вызвать воспаление и повреждение артерий. По ее словам, регулярное превышение нормы соли значительно повышает риск сердечного приступа или инсульта.

Исследования показывают, что ресторанные блюда содержат примерно на 412 миллиграммов больше натрия, чем еда, приготовленная дома. Это затрудняет соблюдение рекомендуемой нормы – до 2300 миллиграммов натрия в день, установленной Американской ассоциацией сердца.

Специалисты отмечают, что уменьшение количества соли может быстро улучшить показатели артериального давления. По словам врачей, положительный эффект может появиться уже через несколько дней после сокращения потребления натрия.

Кардиологи советуют реже питаться вне дома, не добавлять соль в готовые блюда и чаще использовать травы и специи, которые содержат антиоксиданты и помогают поддерживать здоровье сердца.

