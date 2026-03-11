В Северную Корею снова можно попасть с территории Китая, но есть нюанс, – СМИ

Путешествие доступно только для обладателей деловых виз, среди пассажиров – предприниматели, чиновники и журналисты.

Северная Корея после длительного перерыва возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Китаем – билеты на первый за шесть лет поезд между Пекином и Пхеньяном уже полностью распроданы. Об этом сообщила касса продажи билетов в китайской столице накануне отправления рейса, запланированного на 12 марта, пишет The Independent.

Отмечается, что возобновление железнодорожного сообщения, которое было остановлено в начале пандемии COVID-19 в 2020 году, вновь открывает важный транспортный маршрут между изолированной страной и ее главным экономическим союзником.

Кто купил билеты

Путешествие доступно только для владельцев деловых виз. По данным билетной службы в Пекине, среди пассажиров – предприниматели, чиновники и журналисты. Билеты на следующий рейс, который запланирован на 18 марта, еще доступны.

Видео дня

Согласно сообщению китайской железной дороги, поезда между Пекином и Пхеньяном будут курсировать четыре раза в неделю – в понедельник, среду, четверг и субботу. В то же время рейсы между китайским пограничным городом Даньдун и Пхеньяном будут выполняться ежедневно.

В сообщении китайской стороны отмечается, что возобновление рейсов должно способствовать активизации путешествий, торговли и экономического сотрудничества между Китаем и Северной Кореей, а также развитию контактов между людьми.

Несмотря на это, говорится в статье, Северная Корея остается закрытой для большинства иностранных туристов. По данным туристических агентств, исключения делаются только для отдельных групп туристов из РФ, которые путешествуют по строго ограниченным программам.

До пандемии наибольшую долю иностранных туристов в Северной Корее составляли именно граждане КНР.

Отмена марафона и рост торговли

В то же время туристические операторы сообщили, что Северная Корея отменила запланированный на следующий месяц Пхеньянский марафон. Это одно из немногих мероприятий в стране, которое ранее было открыто для иностранных участников.

Между тем экономические связи между двумя странами продолжают расти. В прошлом году экспорт Китая в Северную Корею достиг 2,3 миллиарда долларов, что стало самым высоким показателем за шесть лет и на 25% больше, чем годом ранее.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в послании к председателю КНР Си Цзиньпину заявил, что сотрудничество между странами "в будущем станет еще более тесным", поскольку стороны вместе продвигают "общее дело социализма".

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин и Пхеньян активно развивают пограничное сотрудничество, чтобы способствовать контактам между странами. В то же время ведомство не комментировало отношения Северной Кореи с РФ.

Железная дорога Северной Кореи

Напомним, в прошлом году стало известно, что РФ возобновляет движение поездов по маршрутам "Москва – Пхеньян" и "Хабаровск – Пхеньян". Прямое железнодорожное сообщение между столицами Российской Федерации и Северной Кореи было анонсировано на 17 июня 2025 года, между Хабаровском и Пхеньяном – 19 июня. Речь шла о том, что в сообщении с Москвой поезда будут курсировать два раза в месяц.

"Пхеньян - Москва" является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире - расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч километров, время в пути - 8 суток.

Вас также могут заинтересовать новости: