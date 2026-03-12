Зеленский сравнил Орбана с Путиным: Единственное, что он не атакует нас ракетами

Зеленский заявил, что Орбан блокирует помощь Украине и стоит на стороне Путина, хотя и не применяет военную силу.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с политикой правителя России Владимира Путина.

Как заявил украинский лидер в интервью Politico, между Путиным и Орбаном есть только одно отличие - последний пока не применяет беспилотники или войска против Украины, но блокирует поддержку.

Зеленский подчеркнул, что Орбан с начала полномасштабного вторжения РФ блокирует все санкции против Москвы, препятствует транзиту оружия через Венгрию и военной помощи Украине.

"Он блокирует деньги, блокирует оружие, блокирует наш путь в ЕС, наш путь жизни. А также он распространяет российские нарративы", - заявил президент.

На уточняющий вопрос, является ли Орбан союзником Путина, Зеленский ответил:

"Да, конечно. Он стоит на стороне российского лидера. Делает то же самое – блокирует все для Украины. Единственное, чего он сегодня не делает – не атакует наши территории ракетами или дронами и не направляет своих солдат".

Отсутствие прямого контакта

Президент добавил, что пока не общается с Орбаном, но передал приглашение на встречу через словацкого премьера Роберта Фицо, с которым говорил 27 февраля.

"Я пригласил его, и он (Фицо - УНИАН) сказал: "Да, нам нужно назначить дату, а потом исчез", - отметил Зеленский. Он также отметил, что встреча может состояться в двустороннем или трехстороннем формате, но пока конкретных договоренностей нет".

Орбан и Украина - что предшествовало

Напомним, что Виктор Орбан в последнее время усилил давление на официальный Киев. На днях венгры задержали сотрудников украинского "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими автомобилями и ценностями. Будапешт официально разрешил изъять наличные и золото "Ощадбанка".

Кроме того, Орбан обратился к Евросоюзу с призывом приостановить все санкции, введенные в отношении российской энергетики.

"Яблоком раздора" между странами стал поврежденный оккупантами РФ нефтепровод "Дружба" и кредит от ЕС для Украины на 90 миллиардов, который блокирует правительство Орбана.

Орбан заявил, что Украина блокирует транзит нефти через нефтепровод "Дружба" и пригрозил возобновить транспортировку нефти силой. Зеленский отреагировал на шантаж венгерского премьера эмоционально и вспомнил блокирование Орбаном кредита для Украины со стороны Евросоюза в размере 90 млрд евро, пригрозив дать адрес венгерского премьера бойцам ВСУ, чтобы профессионалы "общались на своем языке".

