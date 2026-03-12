Новый избранник Денисенко ответил, когда будет их свадьба

Юрий и Наталья уже не скрывают своих чувств.

Новый возлюбленный украинской актрисы Натальи Денисенко - манекенщик Юрий Савранский - заговорил о предстоящей свадьбе.

Не секрет, что пара уже не скрывает своих чувств и часто появляется вместе на фото и светских мероприятиях. А на днях в новом интервью для OBOZ.UA мужчина признался, когда они планируют официально оформить свои отношения.

"Пока об этом говорить рано. Нет, мы не проверяем свои чувства – в этом смысле нам все понятно друг о друге. Мы просто живем жизнью, строим отношения, наслаждаемся этапом, на котором находимся сейчас. А когда появятся конкретные планы, когда начнем готовиться к такому шагу, тогда обязательно расскажем об этом публично", - отметил Юрий.

Кстати, у влюбленных есть дети от предыдущих браков. Поэтому Савранский также ответил, удалось ли ему найти общий язык с сыном актрисы, а Денисенко – с его дочерью и сыном.

"Мне кажется, у нас все сложилось хорошо. Я вообще люблю детей, и, как показывает опыт, они это чувствуют. Наверное, поэтому и отвечают взаимностью. Если говорить о каких-то секретах, то, честно говоря, ничего необычного здесь нет. Самое главное - быть искренним", - подчеркнул Юрий.

Напомним, ранее Наталья Денисенко внезапно заговорила о детях с новым бойфрендом.

