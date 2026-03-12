На фронте неизвестное 'НЛО' начало охотиться на дроны-'ждуны' россиян, - Forbes (видео)

Похоже, что Силы обороны придумали новый способ нейтрализации дронов в засадах.

На фронте у россиян появилась новая необычная проблема: неизвестные летающие объекты начали охотиться на российские дроны-"ждуны". Об этом пишет Forbes.

Автор публикации рассматривает недавний случай, попавший на камеру российского дрона, который ждал в засаде на одной из прифронтовых дорог. Камера зафиксировала нечто очень странное: в небе внезапно появился мощный луч света, который опустился на дорогу и быстро пробежал по ней вперед и назад. Когда луч промелькнул по дрону, оператор зафиксировал потерю связи с беспилотником.

Событие, зафиксированное на видео, выглядело как эпизод из фантастического фильма о внеземных пришельцах. Некоторые назвали увиденное "странным инопланетным дорожным сканером". Многие комментаторы предположили, что над дорогой пролетел украинский дрон с лазерным оружием, перерезающим оптоволоконные кабели, по которым дроны-"жуны" поддерживают связь с оператором. Однако в Forbes считают, что все работает немного иначе.

Автор публикации отмечает, что дроны-"ждуны" в последнее время действительно преимущественно оптоволоконные, потому что это дает им несколько важных преимуществ. И лучший способ бороться с такими дронами в засаде – это нейтрализовать их до того, как они начнут атаку. До сих пор украинцы применяли различные способы противодействия "ждунам" – от сбрасывания гранат с дронов-бомберов до попыток перерезания оптоволоконных кабелей. Но эти способы до сих пор не были достаточно практичными.

Отсюда же происходит и распространенное в Сети мнение, что украинцы пытаются резать российские кабели с помощью лазеров. Однако пока эта технология тоже не способна эффективно проявить себя на практике.

Так почему же на видео "украинское НЛО" все-таки смогло нейтрализовать российский дрон на оптоволокне? На видео видно, что обрыв связи произошел в момент, когда оператор, испугавшись приближения неизвестного объекта, попытался экстренно поднять беспилотник в воздух. Индикатор тока на экране меняется от 0,3 А в состоянии покоя до более 112 А, после чего связь исчезает.

Forbes соглашается с некоторыми комментаторами в Сети, которые предположили, что оператор "ждуна" дал слишком много "газа" на взлете и сжег двигатель беспилотника. Поэтому в данном случае дрон был потерян из-за ошибки оператора, а не из-за "НЛО".

Однако тогда остается вопрос, а что же это за "НЛО", которое так напугало российского дронщика. Автор публикации предполагает, что роль "пришельца" сыграл украинский беспилотник с оптической системой сканирования. Оптоволоконный кабель дрона-ждуна блестит в сильном свете, а на дороге, которая активно используется, его не должно быть. Поэтому любой блеск на дороге сигнализирует украинцам, что на обочине сидит дрон-"ждун".

Однако не исключено, что украинцы в данном случае применяют какую-то другую, более изощренную технологию.

"Квадрат света, проецируемый на дорогу, намекает на структурированный световой сканер, который анализирует искажения проецируемого рисунка, чтобы отобразить в 3D форму объектов внизу. Этот метод используется для детальных исследований с помощью дронов, и автоматизированная система распознавания, безусловно, могла бы распознать что-либо столь же характерное по форме, как припаркованный дрон", – пишет Forbes.

Другие новости вооружений

Как писал УНИАН, Украина значительно продвинулась в производстве боевых беспилотников, способных работать без китайских компонентов. Инженеры локализовали изготовление ключевых печатных плат и деталей, которые ранее импортировались из Китая, что позволяет уменьшить зависимость от внешних поставщиков и поддерживать массовое производство дронов.

В то же время полностью отказаться от китайских материалов пока невозможно, ведь батареи, карбон и некоторые другие компоненты все еще импортируются из-за доминирования Китая на мировом рынке.

Вас также могут заинтересовать новости: