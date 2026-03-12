Ошибка на $20 млн: нефтяное судно ВМС США село на мель по приказу, - BI

Капитан USNS Big Horn выбрал короткий, но опасный путь, игнорируя безопасный маршрут и навигационные сигналы.

USNS Big Horn, топливозаправочное судно ВМС США, село на мель в северной части Аравийского моря после того, как его капитан решил сократить маршрут до порта Дукм в Омане, выбрав опасный проход через мелководье вместо более безопасного, но более длинного пути, пишет Business Insider.

По данным расследования командования ВМС, инцидент произошел 23 сентября 2024 года из-за "серии плохих решений, несоблюдения процедур и неправильной оценки рисков". Капитан и вахтенные не подготовились к сокращенному маршруту и игнорировали навигационные предупреждения, которые могли бы предотвратить катастрофу.

Во время прохождения через опасный проход Дукм А судно двигалось со скоростью 17–18 узлов. Предупреждения системы безопасности и фатометр игнорировались, а на мостике играла музыка, что отвлекало экипаж.

Последствия и ущерб

USNS Big Horn получил серьезные повреждения корпуса, внутренних конструкций, левого винта и руля. Расходы на восстановление и буксировку превысили 20 млн долларов, включая:

7,5 млн долларов – буксировка;

8,6 млн долларов – услуги в Омане;

1,9 млн долларов – разгрузка топлива;

2,4 млн долларов – дополнительные расходы в США.

Следователи ВМС заявили, что посадка на мель была "ошибкой, которую можно было избежать". Было рекомендовано принять административные или дисциплинарные меры в отношении капитана и нескольких офицеров, хотя они до сих пор работают на судне. Командование сообщает, что решение об их должностях находится на рассмотрении, однако подробности остаются конфиденциальными.

Рискованный выбор

Перед инцидентом штурман предлагал более безопасный, глубоководный маршрут, но капитан решил сократить путь. Во время движения судно несколько раз вибрировало и ударялось о морское дно, прежде чем окончательно село на мель. Расследование установило, что офицеры мостика не осознавали, что движутся в ограниченных водах, и не провели обязательный навигационный инструктаж.

