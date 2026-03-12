Делегации США и России встретились во Флориде: Уиткофф раскрыл детали

Российскую делегацию возглавил посланник Путина Кирилл Дмитриев.

Во Флориде, США, состоялась встреча американской и российской делегаций. Об этом сообщил специальный представитель президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф в социальной сети Х.

По его словам, с американской стороны в встрече приняли участие Уиткофф, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум. Российскую делегацию возглавил председатель Российского фонда прямых инвестиций, специальный посланник российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев.

"Команды обсудили различные темы и договорились поддерживать связь", - добавил Уиткофф.

Переговоры по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, 10 марта президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что встреча Украины, США и РФ может состояться на следующей неделе в Швейцарии или Турции. Он рассказал, что трехсторонние переговоры Украины, США и РФ планировали провести на этой неделе во вторник-среду в Турции, но встречу перенесли именно по инициативе американской стороны.

США анонсировали "дополнительный прогресс" в переговорах по Украине уже в ближайшие недели. Специальный представитель США Стив Уиткофф подтверждал, что "переговоры продолжаются". По его словам, то, что Украина и Россия осуществили очередной обмен пленными, - это результат достигнутых договоренностей на переговорах в Женеве с Соединенными Штатами.

Также он недавно прогнозировал "переломный момент" для окончания войны в Украине. Мол, он появится из-за истощения и усталости от войны обеих сторон. По его словам, Соединенные Штаты оптимистичны в этом отношении.

