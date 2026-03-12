Армия РФ активизировалась в Сумской области: спикер УДА объяснил замысел оккупантов

В частности, оккупанты хотят отвлечь украинские силы с приоритетных для командования РФ направлений.

Российские оккупанты активизировались в приграничье Сумской области. Вражеская группировка "Север" снова пытается создать там так называемую "буферную зону".

Такое заявление сделал в эфире телеканала FREEДОМ спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, российские захватчики заходят в основном в "серую зону", где Силы обороны физически не присутствуют.

"Но пытаются продвигаться уже непосредственно к нашим позициям. Активизировали удары дронами, авиацией", – добавил Братчук.

Видео дня

Спикер говорит, что действия оккупантов в Сумской области также имеют целью перетянуть украинские силы из Донецкой и Запорожской областей, чтобы ослабить приоритетные для командования РФ участки на передовой.

В то же время вражеская группировка войск "Север" вынуждена перенаправлять свои резервы, подразделения на другие локации фронта, отметил Братчук:

"Поэтому она просто не способна идти, атаковать широким фронтом на Северо-Слобожанском направлении. Но активность россиян в Сумской области будет продолжаться".

Война в Украине – ситуация на фронте

Соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый заявил, что Силы обороны зачистили около 80 квадратных километров территории в Запорожской и Днепропетровской областях. Отмечается, что россияне собрали там огромное количество пехоты, и враг постоянно просачивается мимо позиций украинских защитников.

Между тем Генштаб ВСУ в сводке за 11 марта сообщил, что по состоянию на 22:00 на передовой произошло 113 боевых столкновений с противником. Наиболее активным враг был на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Вас также могут заинтересовать новости: