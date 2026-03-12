СБУ проводит обыски в мэрии Львова: названа вероятная причина

Следственные действия могут быть связаны с призывом военнообязанных.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следственные действия в одном из управлений Львовского городского совета. Об этом сообщили в мэрии.

"Сегодня, 12 марта, управление СБУ проводит следственные действия по обстоятельствам, которые могут быть связаны с бронированием военнообязанных", - говорится в сообщении.

В мэрии заверили, что город будет всецело содействовать работе правоохранительных органов для установления всех обстоятельств дела и обеспечения справедливого расследования.

Видео дня

Обыски у мэра Днепра

В январе городской голова Днепра Борис Филатов сообщил о том, что правоохранители пришли с обысками в мэрию. По его словам, причина следственных действий - якобы нарушения с захоронением отходов на городской свалке.

В Нацполиции заявили, что обыски проводятся на территории Днепропетровской, Запорожской и Львовской областей в связи с хищением бюджетных средств при сборе, вывозе и захоронении твердых бытовых отходов.

Вас также могут заинтересовать новости: