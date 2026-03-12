Единственно верный способ хранения сливочного масла: эксперты раскрыли все секреты

Эксперты поделились профессиональными рекомендациями о том, как уберечь масло от порчи и сохранить его нежный сливочный вкус.

Можно ли оставлять масло на кухонном столе – это распространенная тема для споров о хранении, равно как и то, следует ли хранить масло в его обертке или можно ли класть его в морозильную камеру. Поскольку вопросов о том, как хранить масло, очень много, стоит проконсультироваться с экспертами о том, что можно и чего нельзя делать.

Одна компания с более чем столетней историей рассказала Southern Living все о том, как сохранить масло свежим, безопасным для употребления и не впитывающим запахи.

Лучший способ хранения масла

Хотя многим нравится оставлять масло на столе, эксперты отмечают, что лучше держать его в холодильнике, если вы не планируете использовать его в течение нескольких часов.

"Министерство сельского хозяйства США (USDA) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) требуют, чтобы большинство молочных продуктов, включая масло, хранились в охлажденных условиях. Если вы достаете масло из холодильника, не оставляйте его при комнатной температуре более чем на четыре часа, так как это может повлиять на его цвет и вкус", – заявляет Тонья Энген, менеджер по кулинарным продуктам и контенту в Land O’ Lakes.

Рекомендации по хранению масла

Помимо безопасности пищевых продуктов, правильное хранение масла помогает гарантировать, что приобретенный вами продукт останется свежим и сохранит вкус того самого насыщенного сливочного ингредиента, которым он является. (А не вкус чего-то еще, что лежит в вашем холодильнике).

"Свежее масло должно иметь нежный сливочный вкус и светло-желтый цвет. Масло быстро впитывает посторонние привкусы во время хранения, поэтому важно держать его подальше от продуктов с резким запахом, таких как лук или чеснок", – подчеркивает Энген.

Чтобы масло не испортилось, важно держать продукт в холоде, поэтому дверца холодильника – одно из наименее холодных мест – не является идеальным местом для хранения, несмотря на встроенные в них отделения для масла. (По той же причине это также не самое лучшее место для хранения яиц, молока или других молочных продуктов).

"Храните масло в оригинальной упаковке в самой холодной части холодильника, а не в дверце, не более одной недели после даты, напечатанной на упаковке. Как только пачка была открыта, поместите ее в закрывающийся пластиковый пакет или герметичный контейнер и храните в холодильнике", – отмечает Энген.

Как заморозить масло для длительного хранения

Замораживание масла – отличный способ продлить срок его хранения, но есть несколько вещей, которые следует иметь в виду, прежде чем просто бросить его в морозилку. Эксперты рекомендуют замораживать брикеты в их оригинальной картонной упаковке. Они также советуют использовать замороженное масло в течение четырех месяцев, если оно было заморожено до истечения срока годности, указанного на упаковке.

Чтобы размягчить замороженное масло, они рекомендуют дать ему оттаять в холодильнике в течение ночи, но его также можно быстро размягчить, натерев замороженное масло на обычной терке. Стружка быстро размягчится за несколько минут при комнатной температуре. Чтобы меньше убирать, они предлагают тереть масло на кусок вощеной бумаги или пергамента, что позволит легко переложить его в миску или тарелку.

Как определить, что масло испортилось

Беспокоитесь, что ваше масло испортилось? Вот на что советует обратить внимание, если вы подозреваете, что масло больше не пригодно к использованию.

"Как уже упоминалось, свежее масло имеет нежный сливочный вкус и светло-желтый цвет. Если масло испортилось, оно будет иметь неприятный запах, а вкус станет кислым. Еще один признак – цвет масла станет более темного оттенка желтого. Если это произошло, лучше всего выбросить масло", – заявляет Энген.

Также стоит отметить, что любые признаки плесени являются еще одним индикатором того, что масло испорчено. Как всегда, если сомневаетесь – выбрасывайте.

