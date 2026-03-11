В середине недели Киев прогреется до +14°

В четверг, 12 марта, погода в Киеве будет сухой, теплой и солнечной. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Ночью столбики термометров покажут +4°, а днем воздух в столице прогреется до +14. Ожидается ясная и безоблачная погода без намека на дожди.
Ветер слабый, 5-8 м/с. Атмосферное давление стабильное и близко к норме - 755 мм ртутного столба.
Погода 12 марта
Во Львове в четверг будет малооблачно. Ночью 0°, днем +17°.
В Луцке будет малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
В Ровно завтра малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
В Тернополе 12 марта ночью 0°, днем +16°, малооблачно.
В Хмельницком в течение дня будет малооблачно, ночью 0°, днем +16°.
В Ивано-Франковске будет малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +1°, днем будет +17°, малооблачно.
В Черновцах в четверг - малооблачно, ночью 0°, днем +17°.
В Виннице завтра будет -1°...+16°, малооблачно.
В Житомире в четверг ночью -1°, днем +16°, малооблачно.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+16°, малооблачно.
В Черкассах завтра ночью -1°, днем +16°, малоооблачно.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +16°, малооблачно.
В Полтаве - малооблачно, температура воздуха -1°...+16°.
В Одессе 12 марта - малооблачно, температура ночью 0°, днем +16°.
В Херсоне в четверг ночью будет 0°, днем +15°, малооблачно.
В Николаеве завтра будет малооблачно, ночью 0°, днем +15°.
В Запорожье температура ночью +1°, днем +16°, малооблачно.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +16°, малооблачно.
В Харькове - малооблачно, температура ночью 0°, днем +16°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +16°, малооблачно.
В Симферополе в четверг будет малооблачно, +1°...+15°.
В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью 0°, днем +15°.
В Северодонецке - ясно, температура ночью +1°, днем +14°.