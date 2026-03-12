6 дней войны с Ираном стоили США $11,3 млрд: на сколько этих средств хватило бы Украине

При таких темпах весь оборонный бюджет Украины на этот год США использовали бы всего за 33-34 дня войны.

Первые шесть дней войны с Ираном обошлись Соединенным Штатам Америки как минимум в 11,3 млрд долларов. Такую оценку озвучил сенатор Крис Кунс, главный демократ в подкомитете, занимающемся ассигнованиями на оборону, пишет CNN.

Накануне во время закрытого брифинга Пентагон привел схожие данные. Министерство войны США проинформировало американских законодателей, что, по предварительным данным, стоимость войны с Ираном за первые шесть дней составила не менее 11 миллиардов долларов. И в эту сумму включены далеко не все расходы.

Ранее стало известно, что за первые два дня операции США потратили только боеприпасов на 5,6 миллиарда долларов.

Видео дня

Сравнение расходов США с расходами Украины

Для более четкого понимания масштабов американских расходов стоит вспомнить о расходах Украины на войну в течение 2025 года.

По словам народного депутата Роксоланы Пидласы, один день войны в прошлом году стоил Украине 172 млн долларов. Если опираться на приведенные выше данные, то день войны США с Ираном стоит Пентагону $1,883 млрд. Таким образом, Украине этих средств хватило бы примерно на 10-11 дней сопротивления российской агрессии.

Если исходить из озвученных расходов в течение 6 дней – а именно 11,3 млрд долларов, то для нужд Украины этого хватило бы примерно на два месяца.

Стоит также упомянуть, что заложенный государством оборонный бюджет Украины в 2025 году составил около $49 млрд. Подсчеты показывают, что при нынешних темпах расходов США этой суммы хватило бы на 26 дней.

В то же время в госбюджете на 2026 год на оборону было заложено 2,8 трлн гривен. По нынешнему курсу НБУ, это примерно $63,53 млрд долларов.

Таким образом, весь оборонный бюджет Украины на этот год США потенциально использовали бы всего за 33-34 дня войны, если интенсивность боевых действий останется на том же уровне.

Вас также могут заинтересовать новости: