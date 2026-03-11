Графики отключений на 12 марта: когда будем без света в четверг

Причиной частичных ограничений потребления электроэнергии является вооруженная агрессия РФ.

В четверг, 12 марта, во всех регионах Украины с 17:00 до 23:00 будут применяться графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Об этом сообщило "Укрэнерго".

"Причина введения ограничений - последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему", - говорится в сообщении компании.

Там добавили, что ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в регионе.

Графики отключений – Львовская область

"Львовоблэнерго" обнародовало график отключений для Львовской области. 12 марта в регионе будут применяться почасовые отключения света у некоторых групп потребителей.

Согласно приведенной информации, отключения будут происходить один раз в сутки. В целом в течение суток электроэнергии может не быть до трех часов.

Энергосистема Украины - важные новости

Ранее УНИАН писал, что дефицит электроэнергии в украинской энергосистеме удалось существенно сократить. Если зимой недостаток достигал 5-6 ГВт, то в начале марта он уменьшился примерно до 1 ГВт.

По прогнозам генерального директора Yasno Сергея Коваленко, дефицит электроэнергии в Украине должен еще сократиться в апреле – с окончанием отопительного сезона и благодаря активной генерации на гидро- и солнечных электростанциях.

