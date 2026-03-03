Загнаны в узкий коридор: закрытие неба на Ближнем Востоке перекроило глобальные маршруты

Авиационные лидеры подчеркивают необходимость безопасности, особенно после повреждений аэропортов в Кувейте и ОАЭ в результате ракетных ударов.

Из-за боевых действий на Ближнем Востоке значительная часть воздушного пространства там остается закрытой, и международные авиакомпании вынуждены концентрировать рейсы во все более узких воздушных коридорах, пишет Business Insider.

Как отмечается, полностью или частично недоступными оставались небо Ирана, Ирака, Кувейта, Израиля, Бахрейна, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. В то же время воздушное пространство России закрыто для большинства западных перевозчиков еще с начала полномасштабной войны против Украины в 2022 году.

"В результате выбор маршрутов для большинства компаний резко сократился. Данные сервиса Flightradar24 свидетельствуют, что самолеты вынуждены либо следовать узкими коридорами вокруг региона, либо совершать длительные облеты через Саудовскую Аравию и другие страны. Это означает дополнительные часы в воздухе, рост расходов на топливо и оплату труда экипажей, а также усложнение логистики", – говорится в статье.

Видео дня

Одним из ключевых альтернативных маршрутов оказался так называемый Кавказский коридор – воздушное пространство над Арменией, Грузией и Азербайджаном, соединяющее Европу и Азию. Он фактически стал главной артерией для транзитных рейсов, которые избегают закрытых зон Ближнего Востока.

Этот маршрут – не только самый эффективный, но и для многих глобальных перевозчиков единственно возможный вариант. На севере расположена Россия, небо которой остается закрытым для большинства западных авиакомпаний из-за санкций и взаимных ограничений.

Безопасность – в приоритете

Ограничения уже давно влияют на продолжительность рейсов. Например, Finnair добавляет до четырех часов на маршруте Хельсинки–Токио, а British Airways также удлинила полеты в Азию.

В самой узкой точке Кавказский коридор имеет ширину около 100 миль – между Россией и Ираном. Без него авиакомпании, которые не могут использовать российское воздушное пространство, были бы вынуждены осуществлять еще более длительные и дорогие облеты через Саудовскую Аравию.

По данным нидерландской ассоциации поставщиков аэронавигационных услуг Civil Air Navigation Services Organisation, когда Иран временно закрыл свое небо в июне 2025 года, воздушное пространство Азербайджана принимало на 110 рейсов больше ежедневно. В CANSO отметили, что с 2022 года азербайджанское воздушное пространство играет критически важную роль в обеспечении альтернативных маршрутов в периоды геополитических кризисов.

Впрочем, рост нагрузки означает и меньшую гибкость в случае ухудшения погодных условий. Президент США Дональд Трамп в понедельник предположил, что конфликт может продлиться "четыре-пять недель". Если же он распространится на государства Центральной Азии к северу от Ирана, что эксперты считают маловероятным, это фактически создаст сплошную "стену" закрытого неба.

Авиационные лидеры подчеркивают необходимость приоритета безопасности, особенно после повреждений аэропортов в Кувейте и ОАЭ в результате ракетных ударов. Генеральный директор International Air Transport Association Уилли Уолш призвал стороны конфликта не подвергать гражданскую авиацию опасности и уважать обязательства по ее защите.

Его заявление прозвучало на фоне трагических инцидентов прошлых лет. В 2014 году самолет Malaysia Airlines был сбит над востоком Украины, а в 2020 году вблизи Тегерана иранские силы сбили борт Ukraine International Airlines. Обе трагедии произошли на фоне повышенной военной напряженности.

Регион критически важен для глобальной авиации

Перенаправление рейсов коснулось и воздушного пространства Египта, Турции, Саудовской Аравии и Омана – именно эти страны приняли десятки дополнительных самолетов. Etihad Airways и Emirates в понедельник выполняли ограниченное количество рейсов из ОАЭ.

Особенно сложная ситуация у Air India. Перевозчик почти год не использует воздушное пространство Пакистана из-за напряженности в отношениях, а теперь, с закрытием большинства стран Персидского залива, вынужден прокладывать еще более длинные маршруты через Оман и Саудовскую Аравию. Некоторые рейсы совершают технические посадки в Риме или Вене – вероятно, для дозаправки.

Аналитик Эдди Пеняжек из Ishka Advisory предполагает, что массовые сбои могут быть "кратковременными" с постепенным возобновлением операций. В то же время регион Персидского залива остается критически важным для глобальной авиации, особенно в условиях закрытого российского неба и отсутствия в Африке сопоставимой хабовой инфраструктуры.

Отмечается, что в понедельник воздушное пространство ОАЭ начало частично открываться. Отдельные рейсы Emirates и Etihad вылетели из Дубая и Абу-Даби в Европу, Африку и Азию. В то же время авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты без отдельного подтверждения рейса, чтобы избежать скопления людей.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке отменены тысячи рейсов

Напомним, из-за конфликта в Иране закрытие воздушного пространства в ряде стран Ближнего Востока в мировой авиации возник масштабный хаос. Больше всего пострадали международные аэропорты Дубая и Хамад в Дохе, которым пришлось приостановить все полеты. В главном аэропорту Дубая и самом загруженном международном аэропорту мира авиакомпании Emirates отменили более 600 вылетов.

Вас также могут заинтересовать новости: