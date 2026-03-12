Израиль нанес удар по истребителям F-14 на авиабазе в Иране: BI показало спутниковые снимки

Иран является единственным оператором истребителей F-14, США использовали его только до 2006 года.

В результате недавних ударов Израиля по авиабазе в Иране было уничтожено несколько истребителей F-14 американского производства.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на спутниковые снимки компании космической разведки Vantor. На кадрах видны обломки как минимум двух истребителей F-14 Tomcat на перроне 8-й тактической авиабазы в Исфахане. Этот город расположен в центральной части Ирана.

Отмечается, что пораженная база является центром базирования флота "старинных F-14 иранских ВВС".

"Снимок, сделанный 22 февраля, до начала конфликта, показывает разбросанные Tomcats и то, что Vantor идентифицировала как F-7, экспортную версию китайского Chengdu J-7. По меньшей мере два самолета F-14 были уничтожены в результате авиаударов – один из самолетов был полностью заменен огромным следом от ожога. Несколько самолетов F-7 также были атакованы", – говорится в материале.

Издание отмечает, что армия Израиля сообщила об ударах по аэропорту Исфахана в воскресенье, 9 марта. За два дня до этого было атаковано более десятка иранских самолетов в аэропорту Мехрабад в Тегеране.

Примечательно, что авиапарк иранских F-14 был под прицелом и во время конфликта, который вспыхнул между странами в июне 2025 года.

Сейчас Иран является единственным оператором F-14, изготовленного оборонным гигантом Northrop Grumman.

Как Иран получил американские F-14

Самолет был введен в эксплуатацию ВМС США в 1970-х годах и использовался до 2006 года. Этот истребитель был предназначен для запуска с авианосцев. Впоследствии Пентагон заменил F-14 на F/A-18 Super Hornet.

"США продали Ирану почти 80 самолетов F-14 за несколько лет до иранской революции 1979 года, которая положила конец партнерству между двумя странами. С тех пор флот Тегерана постепенно сокращался из-за растущих проблем с техническим обслуживанием и логистикой. Сейчас считается, что осталось лишь несколько десятков самолетов, хотя точная цифра неизвестна", – объясняет автор материала.

Иранские воздушные силы в основном устарели, учитывая международные санкции. По сути, воздушный флот страны – это смесь старых американских F-14 и F-5 и самолетов советской эпохи, таких как Су-24 и МиГ-29. Учитывая ограниченные возможности в воздухе, Тегеран полагается на баллистические ракеты и ударные дроны.

Война на Ближнем Востоке

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в Иране практически не осталось целей для ударов. По его словам, военная операция против страны является "расплатой". Кроме того, он утверждает, что Иран якобы стремился захватить весь Ближний Восток.

Примечательно, что за первые шесть дней войны против Ирана США потратили не менее 11,3 млрд долларов. Для понимания, если сравнивать эту сумму с расходами Украины на войну в 2025 году, этих средств хватило бы примерно на два месяца.

