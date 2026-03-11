Как сделать редкие волосы визуально густыми: 7 крутых стрижек 2026 года

При условии грамотно подобранной стрижки волосы будут выглядеть более густыми, здоровыми и динамичными без постоянной укладки.

Если у вас тонкие волосы, то вы наверняка уже убедились, что проблема не в недостатке средств для укладки, а в неподходящей стрижке. Правильная форма, легкая многослойность и продуманная длина способны создать иллюзию густоты, придать объем у корней и сохранить легкость кончиков, пишет журнал Parade. Звездные стилисты рассказали, какие стрижки помогут сделать тонкие волосы визуально более объемными.

При условии грамотно подобранной стрижки волосы будут выглядеть более густыми, здоровыми и динамичными без постоянной укладки. Секрет в том, чтобы стрижка работала с естественной структурой волос, а не против нее.

Звездный парикмахер Хейли Хекманн, которая работала с такими знаменитостями, как Игги Азалия и София Грейндж, объяснила, что универсального решения нет: все зависит от густоты и текстуры волос. Хекманн отметила, что сочетание слегка структурированной стрижки с легкими средствами для объема и продуманной укладкой способно полностью изменить поведение тонких волос.

Легкая текстура. Эта слегка текстурированная и небрежная стрижка показывает, что объем не требует сложной укладки. Хекманн объяснила, что небрежная текстура, которую использовала Марго Робби, подчеркивает естественные волосы и добавляет визуальный объем. Для тонких волос она рекомендует использовать праймер и заплетать крупные косы на влажных волосах. После высыхания расплетение создает дополнительную текстуру без применения тепла, придавая волосам движение и естественный объем.

Приподнятый боковой пробор. Простой боковой пробор способен мгновенно придать волосам объем, особенно на тонких и зрелых волосах. Хекманн отметила, что с помощью перемещения веса волос боковой пробор создает нужную высоту и глубину. В салоне она советует оформлять пробор с легкой волной, чтобы придать структуру без жесткости. Дома достаточно слегка сместить пробор с помощью щетки, и волосы сразу будут казаться более густыми.

Невидимые слои. Невидимые слои позволяют увеличить объем без потери густоты, что особенно важно для тонких волос. Хекманн объяснила, что они помогают подчеркнуть естественные волны и делают волосы визуально более густыми. Она добавила, что достаточно немного подкрутить несколько прядей для создания эффекта "несовершенной" текстуры, похожей на стиль Дженнифер Энистон. Лак для волос при нанесении веером добавляет объем без жесткой фиксации.

Лоб с ровным срезом. Стрижка "лоб" с ровным срезом подходит для волос, которые теряют объем на кончиках. Парикмахер Кристен Шоу, которая работала с Сетом Роганом и Дэвидом Коренсветом, отметила, что ровный срез концентрирует вес волос в нужных местах, создавая иллюзию густоты и сохраняя кончики крепкими.

Гламурные волны. Гламурные волны подходят для тонких волос при правильной укладке. Хекманн рассказала, что боковой пробор и волны у корней создают дополнительный объем, а закрепление шпильками после укладки помогает волосам остыть в нужной форме, удерживая пышность на весь день.

Мягкий боб. Хекманн подчеркнула, что мягкий боб лучше работает с тонкими волосами, чем острый вариант. Стрижка универсальна: волосы могут высыхать естественным образом с кремом для объема или укладываться феном для пышного эффекта. Такая форма подходит для тонких или стареющих волос, создавая расслабленный и одновременно структурированный образ.

Растрепанные волны. Даже легкие волны способны сделать тонкие волосы визуально более густыми. Хекманн привела в пример Софию Ричи, у которой именно растрепанные волны создают эффект густых волос за счет едва заметной текстуры. Она рекомендовала S-образные волны с помощью утюжка, чтобы добавить объема по всей длине, сохранив современный и непринужденный вид прически.

