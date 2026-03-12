В Украину идет похолодание с мокрым снегом: синоптик рассказал, когда изменится погода

Уже через несколько дней в некоторых регионах пройдут осадки.

С 16 марта погода в Украине изменится: станет заметно больше облачности, местами пройдут мокрый снег и дождь. Об этом украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал изданию Телеграф.

По его словам, в первой половине второй декады марта ожидается стабильная весенняя погода, но с 14 числа произойдет незначительное понижение дневной температуры на 2-4 °С, связанное с поступлением более прохладного воздуха из центральных районов Азии.

Уже с 16 марта, отметил Кибальчич, погода начнет меняться на фоне постепенного снижения атмосферного давления: станет заметно больше облачности, а также местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Впрочем, отмечается, период неустойчивой и прохладной погоды продлится недолго. Уже с 18 марта ситуация на большинстве территорий улучшится. Температура воздуха с 15 по 20 марта будет колебаться ночью в пределах -2...+4 °С, днем - около +6...+13 °С.

"В целом, в течение второй декады месяца средняя температура воздуха ожидается стабильно выше многолетней нормы на 3 – 6 °С, а количество осадков будет небольшим, в отдельных регионах с их полным отсутствием, а также преобладанием слабого ветра и небольшого количества облачности", – рассказал синоптик.

Как сообщал ранее УНИАН, синоптик Наталья Диденко назвала точную дату, когда в Украине похолодает. По ее данным, это произойдет 17 марта. До этого дня она прогнозирует настоящую весеннюю теплую погоду.

Синоптик Виталий Постригань тоже предупредил об изменении погоды в Украине. По его данным, это произойдет уже на выходных: антициклон отойдет дальше на Казахстан, и ветры уже будут поставлять к нам более холодный воздух. По предварительным оценкам, первые малоактивные атмосферные фронты начнут поступать, в частности в Черкасскую область, со второй половины марта. Они принесут более динамичную погоду – отдельные небольшие дожди и колебания температуры.

