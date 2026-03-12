12 марта в Украине чествуют прославленного украинского ученого.

Двенадцатый день марта - особенный для нашей страны; праздник сегодня в Украине посвящается великому украинскому ученому. В церквях сегодня вспоминают известного христианского богослова. А по народным верованиям рекомендуется заняться уборкой в доме.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране отмечается День рождения Владимира Вернадского. Этот праздник 12 марта установлен в честь знаменитого ученого и первого президента Украинской академии наук, сделавшего открытия в сферах геохимии, радиогеологии и минералогии. Его имя и фото можно увидеть на многих улицах, почтовых марках и банкноте номиналом 1000 гривень. Также в честь Вернадского названа украинская научная станция в Антарктиде.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день ананаса отмечают 12 марта любители этого терпкого тропического фрукта. В честь такой даты они готовят различные блюда, десерты и напитки с его использованием. В нашей стране очень популярен салат с ананасом.

Также в сегодняшнюю дату проводится Всемирный день борьбы с киберцензурой. Это событие установили сторонники свободы слова в сети. Их цель - сделать интернет свободным и добиться прекращения преследования людей за их взгляды.

Есть еще такие международные праздники сегодня - День школьного питания, День почек, День посадки цветов, День борьбы с глаукомой, День домашнего офиса.

Какой сегодня праздник церковный

В православных храмах после перехода на новый стиль 12 марта стали чествовать монаха и богослова Феофана Исповедника, а также папу римского Григория Двоеслова. Если вспомнить старый стиль, в нем сегодня праздник святого Прокопия Декаполита. Ему молятся об излечении депрессии и горя.

Какой сегодня праздник народный

Древние приметы наших предков советуют обратить внимание на сегодняшнюю погоду - по ней можно сделать предсказания:

если пошел дождь, то лето будет дождливым и урожайным;

если дороги покрылись грязью, то морозы точно закончились;

подул теплый ветер - к погожему апрелю;

утренний туман сулит богатый урожай зерна.

По народным верованиям, которые сложились в эту дату, принято убирать дом и выносить из него мусор. Считается, что если навести порядок, то между родными будет семейное счастье. Владельцам домашнего скота стоит позаботиться о животных. Особенное внимание уделяли коням - их берегли от работы и заменяли подковы. В садах начинали собирать березовый сок.

Кроме того, стоит ознакомиться и с тем, какой сегодня церковный праздник. Святым Феофану и Григорию молятся о приобретении знаний, мудрости в принятии важных решений, о помощи в воспитании ребенка.

Что нельзя делать сегодня

У сегодняшней даты есть строгий церковный запрет - воспрещается нарушать Великий пост путем употребления мяса и яиц. Также не стоит в праздник сегодня ссориться (проведете весь год в конфликтах) и спать днем (к головной боли).

