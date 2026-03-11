Украинский опыт может стать находкой для союзников США на Ближнем Востоке, - Bloomberg

Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар тратят на сбивание иранских дронов миллионы долларов.

В результате ударов США и Израиля производство дронов Shahed в Иране замедлилось, но не было остановлено полностью. В связи с этим, американцам и их союзникам в регионе придется продолжать защищтаться от этих беспилотников.

Как пишет Bloomberg, США и их союзники могут поучиться у Украины тому, как можно относительно дешево и эффективно сбивать "Шахеды". Для этого не обязательно использовать дорогостоящие системы ПВО и ракеты к ним.

Опыт Украины

В агентстве напомнили, что Россия регулярно запускает целые рои "Шахедов" по Украине. На это Украина отреагировала разработкой многоуровневой системы обороны, которая включает: сеть радаров раннего предупреждения, средства радиоэлектронной борьбы, старые тактики, такие как установленные на пикапах пулеметы, которые отслеживают траектории полета вражеских целей, и инновации, такие как недорогие дроны отечественного производства.

Видео дня

Как показала практика, разработанная система оказалась чрезвычайно эффективной. По данным Воздушных сил Украины, уровень перехвата вражеских дронов в некоторые дни может достигать 90%.

Александр Хомяк, соучридеть лондонского технологического фонда, созданного для помощи Украине, рассказал журналистам, что перехватчики-квадрокоптеры, которых два года назад еще не существовало, сейчас стоят около 2000 долларов за штуку. Он подчеркнул, что эти беспилотники отлично справляются с перехватом "Шахедов".

Союзники США тратят слишком много денег на сбивание "Шахедов"

В агентстве добавили, что в это же время Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар потратили на сбивание дронов Shahed около 4 миллионов долларов. Многие эксперты подчеркивают, что такое неравноценное соотношение затрат является устойчивым даже для сверхдержав.

"Подход Украины к противодействию дронам Shahed основан на многоуровневой системе, потому что нет единого инструмента, который мог бы решить эту проблему. Ключевой принцип – экономическая эффективность: перехватчик не должен стоить дороже, чем дрон", - заявил в разговоре с журналистами Ярослав Филимонов, генеральный директор украинской компании-производителя средств РЭБ и разведки Kvertus.

В агентстве подчеркнули, что подход Украину к противодействию вражеским дронам наконец-то получает должное признание. В частности, западные СМИ ранее писали, что президент Украины Владимир Зеленский направил группу экспертов по беспилотникам на американские военные базы в Иордании.

Кроме того, страны Персидского залива также начали использовать боевые вертолеты для сбивания дронов. В агентстве отметили, что это еще одна тактика, заимствованная у Украины.

"Для Украины сейчас хороший момент, чтобы продемонстрировать свои технологии за пределами страны", - подчеркнул Александр Хомяк.

Также президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов на своей странице в LinkedIn ранее написал, что партнеры США в регионе нуждаются не только в большем количестве ракет для Patriot, но и в многоуровневой, асимметричной и масштабируемой системе обороны.

"Им нужна украинская доктрина", - подчеркнул он.

США готовятся отражать атаки иранских дронов у себя дома

Ранее ABC News со ссылкой на собственные источники писало, что правоохранительные органы США получили предупреждение ФБР об угрозе ударов иранских дронов по прибрежным регионам. В частности, такая угроза якобы существует для штата Калифорния.

В предупреждении отмечалось, что ФБР не удалось узнать время удара и потенциальные цели. Само предупреждение, как пишет издание, было отправлено сразу после начала военной операции США против Ирана в конце февраля.

Вас также могут заинтересовать новости: