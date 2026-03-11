Зеленский признался, в чем Трамп оказался прав

Украинский президент хочет, чтобы США больше давили на Россию, а не на Украину.

Чтобы достичь мира в Украине, Дональду Трампу следует оказывать давление на Москву, а не на Киев. Об этом в интервью Politico заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер, в частности, прокомментировал недавние обвинения со стороны Трампа в якобы нежелании Зеленского идти на компромиссы и договариваться о мире. Президент напомнил, что Киев уже пошел на многочисленные компромиссы, в том числе и по требованию самого Трампа.

"То, что команда президента Трампа предложила в Саудовской Аравии год назад – уже год назад – мы поддержали. Был ли это компромисс с нашей стороны? Конечно. Мы остаемся там, где были, и они не отступают на российскую территорию. Они не возвращают то, что оккупировали. Разве это не компромисс? Я считаю, что это так", – сказал Зеленский.

По словам президента, Украину в прошлом году предупредили, что обрежут помощь, если она не откажется от намерения вернуть всю территорию.

"Я считаю, что это был самый большой компромисс, на который была готова наша нация. Но после таких компромиссов России этого оказалось мало. Они хотели больше и больше. (...) Мы не готовы отдать нашу страну Путину. Я верю, что американцы действительно хотят завершить эту войну. Я надеюсь, что они нам помогут. Но нам нужно большее давление на Россию, а не на меня", – сказал Зеленский.

Во время интервью украинский лидер признал, что по крайней мере в одном Трамп был прав: что Зеленский ненавидит Путина.

"Конечно, я думаю, мы ненавидим друг друга. В этом Трамп прав. Не во всем, но в этом да", - сказал президент.

Упреки Трампа в адрес Зеленского

Как писал УНИАН, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что препятствием для потенциального мирного соглашения в войне является Украина, а не Россия. По его словам, президент РФ Владимир Путин якобы готов завершить войну и заключить соглашение, тогда как Украина, по его мнению, "менее готова" к компромиссу.

Объясняя, почему переговоры с участием США до сих пор не привели к завершению войны, Трамп коротко ответил: "Зеленский". Он акцентировал, что нужно убедить именно президента Украины поддержать мирное соглашение.

