Сухопутная операция против Ирана может стать крахом для Трампа, - эксперт

В случае начала наземной операции в Иране война для США может превратиться в новый Вьетнам.

США могут попасть в катастрофу, если начнут сухопутную операцию против Ирана, поскольку американская армия не готова к войне при таких подходах, которые применяются в российско-украинской войне.

Об этом директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь сообщил в эфире Radio NV. "Ведется много дискуссий о том, как будет действовать Трамп дальше. Если даже он подумает о наземной операции – это может быть его крахом и не только его крахом, потому что это будет новый Вьетнам или Афганистан для США. Это будут цены на нефть за $200 возможно, и это будет, действительно, праздник для всей "оси зла", возможно кроме Китая, потому что ему дорогая нефть тоже не подходит", - высказал мнение Самусь.

Поэтому, как считает эксперт, скорее всего, Трамп не будет начинать наземную операцию в Иране, потому что США просто не готовы сейчас к ней доктринально.

"Если Иран, хотя бы частично, может пригласить российские "частные военные кампании", если частично будет использовать подходы, которые сейчас используются в российско-украинской войне, то будет страшный крах для американских войск. И это может закончиться катастрофой", - считает Самусь.

По его мнению, для президента США Дональда Трампа сейчас лучше всего просто "объявить победу", разблокировать Ормузский пролив и добиваться дальнейшей блокады и санкционного давления на Иран. Чтобы выйти из этой войны еще до активной фазы электоральной кампании в Конгресс США.

План РФ в отношении Ирана и войны против Украины

"Сейчас очень важный период, который россияне хотят использовать, чтобы втянуть американцев в долгую войну, и каким-то образом использовать эту ситуацию для снятия санкций, чтобы получить возможность продолжать войну и достичь целей в Украине", - отметил Самусь.

Он напомнил, что цели России в войне против Украины – это прорвать фронт, захватить весь Донбасс и нанести удары по украинской энергетике для того, чтобы у Трампа уже не было никаких аргументов, потому что он будет в слабой позиции на фоне Ирана.

"Чтобы Трамп начал открыто давить на Зеленского, на Украину, с целью подписания капитуляции. Этот план сейчас лежит на поверхности. Так сейчас он реализуется, и то, как будут действовать американцы, очень важно", - подчеркнул Самусь.

В связи с этим он добавил, что для Украины важно переходить к массированным ракетным ударам по российской военной промышленности.

Как рост цен на нефть помогает России

"Путин использует слабость Трампа и его администрации в полный рост. Цены на нефть могут спасти ему бюджет, который находится в яме. Если бы цена на нефть и экономическая ситуация в России, которая была зимой, продолжалась еще полгода, то у нее начались бы конкретные проблемы. Они и сейчас никуда еще не делись, потому что то, что цены на нефть поднялись, они так же могут и опуститься", - отметил Самусь.

По его мнению, к сожалению, США дают возможность военному преступнику Владимиру Путину выйти из этой ситуации.

Ситуация вокруг Ирана

Как сообщал УНИАН, в последние дни риторика Трампа сводится к тому, что война в Иране "практически завершена", потому что в военном смысле у Ирана "ничего не осталось".

10 марта сенатор-демократ Ричард Блюменталь после брифинга Сенатского комитета по вопросам вооруженных сил о войне с Ираном заявил, что администрация Трампа идет по пути размещения американских войск на территории Ирана.

