К Земле мчится нова магнитная буря: ученые назвали точную дату удара (график)

Штормить начнет уже скоро.

Сегодня, 12 марта, магнитных бурь не ожидается, но новый шторм уже на подходе. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По прогнозу, сегодня ситуация будет спокойной, но уже завтра активность магнитного поля Земли повысится - начнется магнитная буря.

По прогнозу, это будет магнитная буря уровня G1 - слабая.

О том, что 13 марта начнет штормить, свидетельствуют также данные meteoagent. Ожидается, что в этот день Кр-индекс поднимется минимум до 5, что также говорит о начале магнитной бури.

Как защититься от магнитных бурь - советы

Считается, что магнитные бури могут влиять на самочувствие – у некоторых людей появляются головная боль, усталость, перепады давления и проблемы со сном.

Чтобы легче перенести такие периоды, врачи советуют немного изменить режим дня. Важно больше отдыхать, избегать стрессов и не перегружать организм тяжелыми физическими нагрузками. Полезно пить достаточно воды, уменьшить количество кофе и алкоголя, а также отдавать предпочтение легкой пище. Хорошо помогают прогулки на свежем воздухе и полноценный сон. Людям с хроническими заболеваниями стоит особенно внимательно следить за давлением и при необходимости принимать назначенные врачом лекарства.

