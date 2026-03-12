Авиация USS Abraham Lincoln полностью ослепляет прибрежные радары Ирана: как это удается

Хотя основной задачей Growler является электронное глушение, это не единственное, на что он способен.

Американский авианосец USS Abraham Lincoln был развернут на Ближнем Востоке в начале 2026 года. Корабль стоимостью 6,8 миллиарда долларов служит флагманом 3-й авианосной ударной группы, сообщает ресурс Wion.

Экипаж этого огромного судна насчитывает почти 5680 человек. Авианосец способен поддерживать до 90 самолетов и вертолетов – в частности эскадрильи EA-18G Growler. Они взлетают с палубы для поддержки американо-израильской операции против Ирана Epic Fury, отметил автор.

"EA-18G Growler – это специализированный вариант электронной атаки, созданный на базе боевого самолета F/A-18F Super Hornet. Хотя пустой самолет способен развивать скорость до 1,8 Маха, полностью загруженный Growler, несущий несколько контейнеров с помехами, создающими сопротивление, реально работает на максимальной скорости около 1,5 Маха (примерно 1800 км/ч)", – говорится в материале.

Видео дня

Маневренность этого самолета схожа с маневренностью истребителя. Поэтому он может сопровождать авиацию непосредственно в зонах повышенной опасности.

Ресурс рассказывает, что для господства в электромагнитном спектре Growler использует современные тактические контейнеры для создания помех ALQ-99 высокого и низкого диапазона. Также он оснащен системами Next Generation Jammer, которые перехватывают сигналы вражеских радаров, анализируют их и отправляют обратно специально подобранные сигналы, чтобы запутать операторов.

"Это эффективно заполняет экраны врага ложными целями или полностью ослепляет их. Уникальной особенностью Growler является его способность взаимодействовать с другими самолетами в режиме реального времени. Когда три самолета летят в формации, они могут мгновенно обмениваться данными для наведения на вражеские радиочастотные источники. Измеряя точное время, за которое сигнал достигает каждого самолета, они триангулируют местонахождение врага до очень небольшой области", – акцентирует автор.

Такая особенность позволяет точно наводить оружие на цели, не излучая при этом радиолокационные сигналы, которые могут быть обнаружены противником.

Во время последних операций военных США Growler успешно подавил системы противовоздушной обороны Ирана. Речь идет о российских С-300 и С-400. Были заглушены и радары дальнего обнаружения, среди которых и китайские JY-27A.

"Без функционирующего радара эти батареи ракет "земля-воздух" не могут обнаруживать или фиксировать приближение угроз. Это подавление создает безопасные коридоры для точных авиаударов", – добавляет издание.

В целом Growler действует как мощный мультипликатор силы для американских вооруженных сил и их союзников. Эскадрилья таких самолетов может создать защитный "купол" над крупными формированиями ударных самолетов. В частности, сеть Growler смогла успешно защищать армады из более чем 150 военных самолетов, среди которых стелс-бомбардировщики B-2 и истребители F-35.

Не только глушение радаров: на что еще способны Growler

Основной задачей Growler является электронное глушение, но он также хорошо вооружен для выполнения других миссий. На борту самолета есть противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, предназначенные для физического уничтожения активных вражеских радиолокационных установок. Кроме этого, он несет ракеты "воздух-воздух" AIM-120 для самообороны.

"Для управления этой сложной машиной в кабине пилотов требуется два специалиста. Пилот сидит спереди, управляя самолетом и выполняя традиционные полевые операции. Офицер электронной борьбы сидит на заднем сиденье, управляя сложным комплексом помех и приемников. Такое распределение труда необходимо для управления большой нагрузкой современного электронного боя", – поясняется в материале.

Отмечается, что EA-18G Growler начали разрабатывать в 2007 году, чтобы заменить устаревший флот четырехместных EA-6B Prowlers. Они были официально введены в эксплуатацию в конце 2009 года. На данный момент это единственная специализированная современная платформа для электронной атаки. Она будет работать на защиту ударных самолетов как минимум до 2040 года.

Ранее мы писали о том, что легендарный авианосец ВМС США USS Nimitz отправился в свой последний рейс.

Вас также могут заинтересовать новости: