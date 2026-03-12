Индонезия купила экспортную версию ракет 'Оникс', но есть нюанс, - СМИ

По данным СМИ, Джакарта приобретет только одну батарею сверхзвуковых ракет BrahMos за 100 млн долларов. Финансирование будет осуществлено за счет иностранного кредита.

Индонезия заключила контракт на приобретение берегового ракетного комплекса с противокорабельными ракетами BrahMos – экспортной версии российской ракеты П-800 "Оникс". Закупка состоится через индийско-российское совместное предприятие BrahMos Aerospace Limited, пишет Defence Express.

Министерство обороны Индонезии официально подтвердило заключение соглашения, однако не раскрыло его стоимость и количество систем. По данным профильного издания Janes, Джакарта приобретет только одну батарею комплекса стоимостью примерно 100 млн долларов.

Известно также, что финансирование соглашения будет осуществляться за счет иностранного кредита. Кто именно предоставит средства, пока не уточняется.

Ранее планировали большую закупку

Еще в начале 2025 года Джакарта подала запрос на возможное приобретение нескольких батарей ракетных комплексов общей стоимостью около 450 млн долларов. Однако в итоге стороны согласились только на одну батарею, а причины такого сокращения объема закупки не объясняются.

Компания BrahMos Aerospace Limited является совместным предприятием Индии и России. Доля Индии в нем составляет 50,5%, тогда как Россия владеет 49,5%.

Из-за этого кредит на закупку мог быть предоставлен как Нью-Дели, так и Москвой, или же обеими странами совместно.

Россия сохраняет ключевые компоненты ракеты

Несмотря на заявления индийской стороны о достижении около 75% локализации производства, Россия по-прежнему поставляет ключевые элементы ракеты и получает долю доходов от экспорта.

Ракета BrahMos имеет стартовую массу около 3000 кг и боевую часть весом 300 кг. Для экспортной версии заявлена дальность полета до 300 км. Она является сверхзвуковой, что значительно затрудняет ее перехват средствами противовоздушной обороны.

Даже продажа одной батареи комплекса может принести России финансовую выгоду, ведь российская сторона участвует в производстве критических компонентов ракеты и получает часть прибыли от экспортных контрактов.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что Россия разрабатывает пусковые установки для "Калибров" и "Ониксов". В ВМС объяснили, что эти унифицированные пусковые установки не являются каким-то ноу-хау - эту идею россияне скопировали у других стран.

Идея заключается в том, чтобы универсальная пусковая установка могла запускать и "Калибры", и "Ониксы", и "Цирконы".

