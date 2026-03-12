США могли нанести удар по иранской школе для девочек из-за устаревших разведданных, – Reuters

В результате удара погибло 150 учеников.

Удар по иранской школе для девочек в Минабе мог стать результатом того, что США использовали устаревшие данные о целевых объектах. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, осведомленных в этом вопросе.

Журналисты отмечают, что внутреннее расследование американских военных, которое продолжается, показало, что американские войска, вероятно, несут ответственность за удар по школе для девочек. В частности, на видео видно, как в этот объект прилетела американская ракета "Томагавк". Пентагон официально отказывается от комментариев на эту тему, отмечая, что расследование продолжается.

Издание пишет, что в архивных данных самой школы говорится о том, что она расположена рядом с комплексом, который находится под управлением Корпуса стражей Исламской революции. И оба источника журналистов отмечают, что при выборе целей для атак США могли использовать устаревшие разведывательные данные.

"Расследование все еще продолжается, и непонятно, когда будет достигнут окончательный вывод. После публикации сообщения агентства Reuters о том, что США вероятно несут ответственность за удар, президент США Дональд Трамп заявил без каких-либо доказательств, что Иран несет ответственность. Но позже он заявил, что ему недостаточно известно об ударе, что расследование продолжается и что он примет результаты расследования", – пишет Reuters.

Как сообщал ранее посол Ирана в ООН Али Бахрейни, в результате удара по школе погибли 150 учеников. В случае, если удар был нанесен умышленно, это будет считаться военным преступлением в соответствии с международным гуманитарным правом, отметили журналисты.

Ранее журналисты Reuters сообщали, что разведка США не видит приближения краха режима в Иране после ликвидации Хаменеи. По их оценкам, Тегеран сохраняет контроль над страной, несмотря на удары США и Израиля и гибель верховного лидера.

Между тем The Telegraph называет войну США в Иране "спасательным кругом" для Путина и его армии. В частности, боевые действия на Ближнем Востоке положительно влияют на экономику Москвы. А также отвлекают внимание Вашингтона от мирных переговоров по завершению войны в Украине.

