У берегов Англии найдет корпус затонувшего 395 лет назад корабля: археологи потрясены

То, что веками было погребено под песком, наконец-то вышло на свет. Корпус затонувшего в 1631 году корабля наконец-то удалось отыскать.

После почти 400 лет, проведенных под песками южной Англии, пропавший корпус затонувшего голландского торгового судна "Фейм", был обнаружен археологами.

Как отметило издание Dailygalaxy, части корабля были обнаружены ранее, а вот сам корпус оставался неуловимым до недавнего шторма, который выбросил на берег ключевые фрагменты. Этот прорыв становится разгадкой одного из самых значительных кораблекрушений в морской истории Англии.

Корабль, потерянный во времени

"Фейм" использовалось для перевозки соли из Карибского бассейна в Европу. В 1631 году произошла катастрофа, когда корабль сел на мель на песчаной отмели в проливе Суош у побережья южной Англии.

Морской археолог из Университета Борнмута Том Казинс объяснил, что корабль развалился на части, 45 членов экипажа покинули его. "Фейм" был быстро разграблен и утонул, а место его последнего упокоения оставалось загадкой на протяжении веков.

Удивительное открытие корпуса

По счастливой случайности, мощный шторм на юге Англии наконец обнажил недостающую часть затонувшего корабля. Остатки, выброшенные на берег пляжа Стадленд, имеют длину около 6 м и ширину 2 м. Деревянные обломки, соединенные деревянными гвоздями, выглядят хорошо сохранившимися, а внешние доски корпуса находятся в отличном состоянии.

Как заявила археолог Трейси Черчер, эта находка является "настоящим сокровищем" как для историков, так и для археологов. Она добавила, что хорошо сохранившееся состояние корпуса поразительно:

"Деревянные гвозди до сих пор на месте и держатся спустя 400 лет - это настоящее свидетельство мастерства того времени".

Морской археолог из организации "История Англии" Хефин Мира отметил, что обломки "Фейм" входят в эксклюзивную группу кораблекрушений, произошедших до 1700 года в Англии - судов, которые встречаются крайне редко.

Что будет дальше

Обнаруженный корпус будет тщательно изучен и сохранен. Археологи планируют провести исследование древесины, чтобы определить, когда и где были добыты эти бревна, и, возможно, сопоставить их с другими фрагментами обломков.

Это поможет подтвердить, являются ли недавно обнаруженные останки действительно частью первоначального затонувшего "Фейм" или же это совершенно отдельное судно.

