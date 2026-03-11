Украина предупреждала венгров, что визит делегации не к месту, - источники

Венгерская сторона подавала запрос, но не получила согласия.

Венгрия подавала запрос на визит своей делегации в Украину, но его дата не была согласована Киевом. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили дипломатические источники.

В частности, в распоряжение нашей редакции попала копия официального письма, которым украинское Министерство иностранных дел Украины ответило на запрос венгерской стороны о возможном визите венгерской делегации. Сам запрос (на дипломатическом языке - "нота") посольство Венгрии направило в МИД Украины 10 марта. Письмо-ответ также датировано 10 марта.

"Для украинской стороны предложенные в упомянутой ноте посольства сроки визита являются неприемлемыми. Предлагаем венгерской стороне согласовать по дипломатическим каналам новые сроки визита венгерской делегации во главе с заместителем министра энергетики господином Габором Цепеком", - говорится в письме украинского МИД.

Визит делегации Венгрии в Украину

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня стало известно, что в Украину направляется венгерская делегация. Цель поездки - проведение переговоров по ситуации вокруг нефтепровода "Дружба" и оценки его технического состояния.

В то же время, в МИД Украины заявили, что группа венгерских граждан, пересекших государственную границу Украины, не имеет статуса официальных лиц. Никаких официальных встреч с украинскими властями не согласовывалось.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему неизвестно, что делает венгерская делегация, которая ранее прибыла в нашу страну.

После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил президента Украины Владимира Зеленского в распространении недостоверной информации. По его словам, венгерское правительство сообщило в официальной ноте, что венгерская делегация отправляется в Украину с целью выяснения, в каком состоянии находится нефтепровод "Дружба".

