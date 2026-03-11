В DeepState раскрыли, сколько территорий освобождено в Днепропетровской и Запорожской областях

Погорелый отметил, что на тех участках сконцентрировано огромное количество пехоты противника.

Силы обороны зачистили определенные территории на границе Днепропетровской и Запорожской областей. По оценкам соучредителя аналитического проекта DeepState Романа Погорелого, речь идет о примерно 80 квадратных километрах.

"Есть различные участки Днепропетровской области, которые сейчас находятся под оккупацией врага, назовем, в зоне инфильтрации врага, где постоянное проникновение. Кто следит за картой, видит, что когда она меняется в районе проведения зачистки, там остается серая зона", – сказал он в комментарии Radio NV.

По словам эксперта, так происходит из-за того, что враг постоянно просачивается мимо позиций украинских защитников. Погорелый подчеркнул, что на этих участках сконцентрировано огромное количество пехоты противника.

"Она сконцентрирована как по посадкам, так и по населенным пунктам, где они прячутся; на своих позициях, которые выстроены в руинах, в домах, блиндажах, которые они построили. И, конечно, они пытаются там концентрироваться, насыщаться, посылать какую-то группу пехоты или даже одного-двух пехотинцев в глубину", – пояснил он.

Между тем бойцы Сил обороны проводят зачистки территорий – туда отправляют штурмовую группу или увеличивают интенсивность работы дронов. Такой подход не дает оккупантам накопить силы и закрепиться, отметил Погорелый.

Какую площадь освободили Силы обороны на юге

Роман Погорелый поделился оценкой проекта DeepState относительно площади зачищенных на юге территорий:

"Если говорить о красной зоне, которая изменилась, превратилась в серую, но там, где активно действуют Силы обороны, – это около 80 кв. км".

При этом эксперт уточнил, что речь идет именно о зачистке, а не об освобождении населенного пункта.

"Освобожденный – это когда полностью населенный пункт был оккупирован врагом, затем проводится зачистка, наступательные действия, стабилизационные действия, закрепление, взятие участка, территории населенного пункта под полный контроль, у нас вывешивался желто-голубой флаг и мы это объявляли в публичном пространстве – командиры, президент, главком, еще кто-то, – что населенный пункт освобожден", – резюмировал Роман Погорелый.

Война в Украине – ситуация на фронте

Волчанск Харьковской области полностью уничтожен. Несмотря на то, что наступление РФ удалось остановить, за руины города продолжаются ожесточенные бои, рассказал командир 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Константина Гордиенко Виталий Попович.

Между тем под Покровском Донецкой области Силы обороны Украины уничтожили пункты управления российских оккупационных войск. Масштабы вражеских потерь уточняются.

