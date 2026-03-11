'Надо резать': Россия готовится к резкому сокращению расходов в этом году, – Reuters

Сокращения не коснутся военных и социальных расходов – внимание сосредоточено на других направлениях.

Правительство России готовит 10-процентное сокращение всех "второстепенных" бюджетных расходов в этом году на фоне набирающего обороты экономического кризиса. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Reuters.

Окончательное решение будет зависеть от того, насколько устойчивым будет рост цен на нефть, вызванный войной в Иране.

Сегодня Москва сталкивается с "двойным ударом": падением бюджетных доходов от продажи энергоресурсов и замедлением экономического роста, что также уменьшает налоговые поступления из других секторов экономики.

Российское правительство планирует направить больше средств в резервный фонд бюджета, чтобы предотвратить его возможное исчерпание. Этот шаг может сопровождаться соответствующим сокращением государственных расходов.

"Министерство финансов сообщило ведомствам, распределяющим бюджетные средства, что необходимо сократить расходы. Сейчас они сидят и думают, что именно урезать", – приводит Reuters слова одного из источников.

Двое из четырех источников издания, близких к правительству РФ, упомянули о возможном сокращении на 10%. Еще двое сообщили, что вопрос сокращения обсуждается, но без уточнения конкретной цифры.

Согласно данным Reuters, сокращения не будут одинаковыми для всех сфер и не коснутся политически чувствительных расходов на военные нужды, а также социально важных расходов, например, зарплат для работников государственного сектора.

"Обычно это делается путем оптимизации необязательных расходов. Некоторые новые проекты будут приостановлены – например, строительство или ремонт дорог. Именно они, вероятно, попадут под сокращение", – сообщил изданию один из источников.

По словам экспертов, обычные люди в России уже почувствовали рост инфляции, но пока не ощущают масштабных последствий экономического замедления, вызванного высокими процентными ставками. Также сокращение государственных расходов пока не привело к массовым увольнениям.

Экономическую ситуацию ухудшают западные санкции, которые наносят ущерб глобальным продажам российских энергоресурсов.

По данным Reuters, в первые два месяца этого года доходы бюджета РФ от энергетики сократились вдвое, тогда как общие доходы упали на 11%. В этом году Россия планирует дефицит на уровне 1,6% валового внутреннего продукта.

По данным The Moscow Times, по итогам января-февраля федеральный бюджет был сведен с дефицитом 3,5 трлн российских рублей (44 миллиарда долларов), а его доходы оказались меньше расходов почти вдвое.

Война в Иране и цены на энергоносители

Экономическая ситуация для Москвы несколько улучшилась после атаки США и Израиля на Иран и закрытия Ормузского пролива, что привело к стремительному росту цен на нефть. Спрос на российскую нефть вырос, а США ослабили часть нефтяных санкций против России.

Впрочем, сами россияне не очень оптимистично смотрят на перспективы своей экономики. Они считают, что рост цен на нефть вряд ли будет долгосрочным, так что ситуация все равно требует сокращения расходов независимо от краткосрочных колебаний цен.

Цены на нефть – последние новости

Напомним, утром 11 марта цены на нефть приостановили свой рост после сообщения, что Международное энергетическое агентство предложило крупнейшее в истории высвобождение нефти из резервов в ответ на войну в Иране.

По данным портала Investing.com, если в 2:00 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent подорожала до 90,73 доллара за баррель, то уже по состоянию на 9:56 европейский нефтяной эталон торговался на уровне 89,95 доллара за баррель

Также сообщалось, что блокада теряет эффективность и суда проходят через Ормузский пролив. Часть судов намеренно меняют свои данные, выдавая себя за китайские.

