Гороскоп на 12 марта по картам Таро: Тельцам - яркие эмоции, Львам - признание

Этот день будет активным для некоторых знаков.

Составлен гороскоп на 12 марта 2026 года по картам Таро для всех знаков Зодиака. В этот день придется принимать важные решения, которые могут повлиять на будущее. Также стоит быть открытыми к новым знакомствам и эмоциям.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Овен

Ваша карта - "Колесница". Она говорит о движении вперед и решительности. У вас может возникнуть ощущение, что дел накопилось больше, чем обычно. Однако именно активность поможет быстро справиться с большинством задач. Возможна ситуация, когда придется принимать решения буквально "на ходу", например, менять планы или подстраиваться под новые обстоятельства. А вот в отношениях с близкими людьми стоит проявить терпение, особенно если кто-то нуждается в вашей поддержке. Вечером вам полезно немного замедлиться и дать себе возможность отдохнуть.

Телец

Ваша карта - "Паж Кубков". Новые эмоции, приятные новости и творческое настроение - это то, что ждет Тельцов в четверг. Вы можете получить неожиданное сообщение от старого знакомого или интересную идею, которая появится во время обычного разговора. Отнеситесь к этому серьезно. В работе стоит позволить себе немного креатива, ведь нестандартный подход поможет решить проблему быстрее. А вот в финансовых вопросах лучше избегать импульсивных трат. Сейчас удачное время для сбережений, а не для эмоциональных покупок.

Близнецы

Ваша карта - "Восьмерка Жезлов". Быстрое развитие событий и активное общение будет в этот день у Близнецов. Вы получите много новостей, звонков или сообщений, которые потребуют вашего внимания. Возможно, придется быстро реагировать на предложения или менять планы в течение дня. В работе стоит быть внимательными к деталям, даже если темп событий достаточно высокий. Максимально сосредоточьтесь на том, что делаете. В отношениях с близкими людьми важно не забывать о простых знаках внимания и поддержке.

Рак

Ваша карта - "Двойка Кубков". Для вас этот день может быть связан с темой отношений - как личных, так и деловых. Возможно, придется обсудить важный вопрос с близким человеком или договориться о совместных планах. В работе хорошо будут работать командные проекты, где нужно поддерживать друг друга. Если возникнет конфликт, лучше не откладывать разговор, ведь спокойное объяснение поможет быстрее найти компромисс. А вот вечер хорошо провести время с теми, кто создает ощущение уюта. Друзья, родные или любимый человек - это ваша лучшая компания.

Лев

Ваша карта - "Шестерка Жезлов". Львов ждут признание и успех в четверг. Может случиться ситуация, когда результаты ваших усилий наконец станут заметны для других. Вы услышите похвалу от руководства или благодарность от человека, которому вы помогли. В работе стоит не бояться брать на себя ответственность, ведь именно это поможет показать ваши сильные стороны. А еще важно не забывать благодарить близких людей за поддержку. Без их помощи многое могло бы не произойти в вашей жизни.

Дева

Ваша карта - "Тройка Пентаклей". Девы захотят развития и новых вызовов. Этот день принесет дела или задачи, требующие внимательности. Возможно, придется работать вместе с людьми, чьи подходы отличаются от ваших. Важно не пытаться делать все самостоятельно, ведь командная работа принесет лучший результат. В отношениях с близкими людьми стоит проявить терпение, особенно если кто-то просит вашего совета. Поделитесь опытом и будьте рядом.

Весы

Ваша карта - "Девятка Кубков". Этот день может принести небольшое, но приятное событие, которое поднимет настроение. Например, это может быть завершение дела, которое вы давно откладывали. В работе стоит обратить внимание на те задачи, которые приносят больше всего радости. В отношениях с любимым человеком удачное время для планирования совместного отдыха или небольшой поездки. А вот одинокие Весы могут провести приятный вечер в компании друзей, где появится новое знакомство. Откройте сердце для новых чувств.

Скорпион

Ваша карта - "Рыцарь Пентаклей". Четверг может быть связан с работой или долгосрочными планами. Вам придется заниматься рутинными делами, которые не приносят мгновенного результата, но очень важны. В профессиональной сфере стоит действовать постепенно и не спешить. Помните, что именно стабильность станет ключом к успеху. Финансовые вопросы также потребуют внимательности к мелочам. Поэтому не позволяйте никому вас отвлекать без действительно веской причины.

Стрелец

Ваша карта - "Четверка Жезлов". Эта карта символизирует радость, празднование и чувство стабильности. Для Стрельцов появится повод порадоваться даже небольшому своему достижению. Вы достойны лучшего - не забывайте об этом и прислушивайтесь к интуиции. На работе стоит завершить дела, которые долго оставались открытыми. В отношениях с близкими людьми хорошо планировать совместные дела. Сейчас ваша энергия способна творить чудеса и поможет достичь всего, о чем вы мечтали.

Козерог

Ваша карта - "Королева Пентаклей". Вы захотите заниматься домашними делами или заботой о близких. Важно проявить больше внимания к их потребностям, ведь есть вероятность, что в последнее время между вами возникали недоразумения. Но проведенное вместе время сможет многое исправить. А еще в четверг финансовые вопросы лучше решать осторожно - есть риск обмана. Вечером Козерогам следует позаботиться о себе. Хорошо отдохните или посмотрите любимый фильм или почитайте интересную книгу.

Водолей

Ваша карта - "Семерка Кубков". Перед Водолеями откроются новые возможности. Вам придется выбирать между несколькими вариантами, чтобы достичь цели. Стоит проверять информацию, прежде чем принимать важные решения, поэтому не спешите с ответами. Можете записать свои идеи или планы, чтобы понять, какие из них действительно важны. В отношениях с любимым человеком нужно говорить прямо о своих ожиданиях. Таким образом вы избежите недоразумений в будущем и четко будете понимать, куда двигаетесь дальше.

Рыбы

Ваша карта - "Десятка Кубков". Она символизирует гармонию, семейное счастье и эмоциональный баланс. Рыбы вспомнят теплые моменты в общении с близкими людьми. Возможно, вы проведете больше времени с семьей или друзьями, чем планировали, но это пойдет вам на пользу и усилит связь. В работе важно не перегружать себя делами. По возможности, делегируйте дела коллегам, чтобы не чувствовать выгорания. Вечером стоит создать для себя спокойную и уютную атмосферу.

