Заставят ли Telegram-каналы раскрывать имена владельцев: что говорят в Раде

Юрчишин заявил, что трудно обязать анонимных владельцев каналов пройти верификацию, если это не сделает сам мессенджер.

Верховная Рада намерена рассмотреть законопроект о деанонимизации Telegram-каналов. Он предусматривает обязательную идентификацию владельцев прежде всего тех каналов, которые позиционируют себя как СМИ. С аналогичной идеей ранее выступил глава ОП Кирилл Буданов, заявив, что авторы контента должны нести ответственность за то, что они публикуют в своих каналах.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в интервью УНИАН рассказал, угрожает ли такая инициатива свободе информации, будет ли влиять количество подписчиков на необходимость регистрации канала и как это скажется на читателях.

Законопроект предусматривает обязательную идентификацию владельцев Telegram-каналов, прежде всего тех, которые позиционируют себя как медиа. Какова цель этой инициативы?

Должен уточнить, что в Верховной Раде нет законопроекта о деанонимизации Telegram-каналов. В Верховной Раде есть законопроект об усовершенствовании системы взаимосвязи с различными реальными платформами. Коллеги из "Евросолидарности" просто несколько упростили содержание, чтобы оно легче воспринималось.

Но здесь есть определенная подмена понятий, потому что на данный момент есть проект, который требует, чтобы социальная платформа показала бенефициарных владельцев этих каналов и, собственно, реагировала на обращения украинской стороны в случае выявления информации, которая, скажем, способствует совершению уголовных преступлений: вербовка, распространение наркотиков и тому подобное. Если сеть этого не делает, она объявляется недобросовестной и из нее исчезают все официальные коммуникации.

Можно ли в это вплести деанонимизацию и обязать каналы, которые имеют определенные количественные показатели аудитории, регистрироваться как онлайн-медиа и, соответственно, иметь все обязанности как онлайн-медиа? В принципе, возможно, но на данный момент этого в законе нет.

И по состоянию буквально на данный момент, на вечер, законопроекта по регулированию социальных платформ в повестке дня тоже нет. Об этом договорились на парламентском совете, но в повестке дня, которую разослали депутатам, его нет.

В законодательстве до сих пор отсутствует четкое определение, что такое новостной Telegram-канал. Как это будет определяться?

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания уже устанавливает критерии, что считается онлайн-медиа. Но мне известно, что их регулирование тоже находится на уровне обсуждения и требует одобрения самоуправляемого органа в сфере онлайн-медиа, возглавляемого Оксаной Романюк из Института массовой информации. И они, собственно, борются за то, чтобы, во-первых, не было необходимости в двойной регистрации. То есть, если УНИАН имеет свой Telegram-канал, то нет смысла ему еще регистрировать свой Telegram как отдельное медиа.

С какого числа подписчиков канал в теории может считаться пригодным для официальной регистрации?

Компонент аудитории присутствует в этих обсуждениях, но пока это не является решающим фактором. Хотя на самом деле, наверное, такой показатель может стать требованием. То есть, канал на 100 человек и канал-миллионник - понятно, что влияние на информационную политику существенно отличается.

Но пока это добровольно, сейчас даже нет обязательности. Условно говоря, пока нет механизма, который бы определял, по каким параметрам канал должен регистрироваться, а по каким нет.

Насколько опасна эта идея с точки зрения свободы информационной повестки? Как только лицо становится известным, регулятор может направить требование об удалении поста или привлечь к административной или иной ответственности, что создает риск давления на нежелательные источники информации.

Я вообще очень трудно представляю, как мы сможем обязать анонимных владельцев каналов верифицироваться, если это не сделает сама сеть, то есть Telegram. А Telegram уже заявил, что он этого делать не будет.

Мы можем их выявить как неплательщиков налогов, если в этом канале есть какая-то реклама. Как физических лиц-предпринимателей и повлиять как-то финансово. И до момента, пока не доказано, а это доказать достаточно сложно, что именно Telegram-канал был вовлечен в какую-то криминальную деятельность, за что предусмотрено наказание в виде уголовной ответственности, конечно через расследование, повлиять на владельца канала достаточно сложно. Поэтому в этом законопроекте пока нет эффективного механизма деанонимизации именно канала.

Если у нас есть факты, что ваш призыв в канале, например, расстреливать работников ТЦК, привел к определенным последствиям, мы будем против вас судиться. У вас есть возможность либо самим удалить пост, либо мы идем в суд и доказываем это. Другого механизма на самом деле не будет, и государство никогда не будет иметь возможность обязать кого-то удалить какой-то определенный контент. С другой стороны, если действительно там есть распространение детской порнографии, призывы к насилию, то государство может обратиться как к Telegram, так и к Google и Apple, которые есть в Телеграме, чтобы те в свою очередь надавили на Telegram и удалили такой контент или предоставили информацию о том, кто его распространяет.

Как именно будет работать эта система в случае ее внедрения? Какая будет ответственность за нарушение, кто будет "фильтровать" контент и выписывать предупреждения, кто будет контролировать выполнение запретов?

Все будет действовать в соответствии с уголовной процедурой, то есть условно следствие выходит на исполнителя преступления. Исполнитель преступления говорит: "Я это увидел в Telegram-канале таком-то". Других механизмов нет, никакой фильтрации нет.

В нашей стране запрещена цензура как явление. Поэтому на вопрос, есть ли механизмы как-то цензурировать Telegram, ответ – нет, нет. Единственный вариант – это когда есть конкретное преступление, совершенное с помощью этой платформы. Поэтому никто фильтровать, как вы говорите, точно не будет.

Ничто не мешает владельцу телеграм-канала зарегистрировать его, скажем, на немецкий или польский номер телефона. Как именно он будет привлечен к ответственности?

Если владелец канала находится за границей, например в Польше или Италии, государство может обратиться к платформе с требованием удалить незаконный контент на основании уголовного законодательства. И в основном Telegram этого не делает, но Мета или YouTube довольно часто идут навстречу, потому что понимают, что иначе они соучастники преступления. Так же мы можем обратиться, если мы знаем, что это гражданин другой страны – мы верифицируем этого человека и далее по международной процедуре, но опять же у нас здесь должно быть открыто уголовное производство по нему с конкретным обвинением и тому подобное.

Если, например, это делает украинец с польской семью, который сейчас находится в Польше, и он причастен к системе вербовки украинских подростков для поджога военных машин, у нас есть четкая верификация, что это именно этот человек, в Украине открывается уголовное производство. В процессе прокуратура просит суд применить запрос на экстрадицию. Суд, соответственно, принимает решение, Министерство юстиции обращается в процедуре международной правовой помощи по экстрадиции этого человека. Гарантирует ли это, что этого человека выдадут? Тоже нет, потому что принимать решение будет, соответственно, другая сторона. То есть никаких механизмов внеправового вмешательства нет и быть не может. Мы правовое демократическое государство. Но если преступления совершаются с помощью Telegram или других социальных сетей, это должно расследоваться.

Передача таких данных всегда связана с рисками утечки баз, а также неправомерного использования. Как будет решаться этот вопрос?

В юридической плоскости нельзя использовать незаконно полученную информацию. Чтобы установить реального владельца канала, нужны официальные подтверждения от самой соцсети или следственных органов, которые могут документально показать финансовую активность пользователя в отношении канала. Это опять же довольно сложно, ведь большинство операций происходит через криптовалюту.

Взломанные реестры или похищенные данные не могут служить основанием для каких-либо юридических действий и не имеют силы в суде.

Поэтому, собственно, и выдвигается инициатива о том, чтобы мы видели, если есть регистрация, кто стоит за каналом. И только тогда мы можем говорить о том, кто является владельцем этой информации, потому что, напомню, что, собственно, свобода слова строится на том, что мы знаем, кто говорит. Свобода анонимности у нас не существует как явление вообще в юридическом формате.

Как зарегистрированные Telegram-каналы могут отмечаться для читателей

В первую очередь, украинские читатели будут понимать, общаются ли они со своими согражданами или с майорами ФСБ, с которыми, я думаю, мало кто из украинских граждан хотел бы общаться. То есть мы точно будем понимать, кто стоит за тем или иным сообщением. Конечно, это увеличит количество верифицированной информации, потому что очень часто люди прячутся за анонимностью, когда не хотят брать ответственность за то, что они распространяют.

Это также уменьшит количество так называемой синтетической информации, то есть информации, которую распространяют боты. Уменьшается ли возможность манипуляции? Не факт, потому что здесь важна медиаграмотность и опора на верифицированные источники, а не слепое доверие эмоционально окрашенной информации, даже той, которую распространяют ваши сограждане и тому подобное. Но в целом это сделает информационное поле более понятным. Давайте так, точно более безопасным.

справка Ярослав Юрчишин председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин - народный депутат Украины IX созыва от партии «Голос», общественный деятель и эксперт по антикоррупционной политике и адвокации. 9 декабря 2023 года Верховная Рада назначила его председателем Комитета ВР по вопросам свободы слова. До работы в парламенте возглавлял направления антикоррупционной деятельности в общественном секторе: в частности, был исполнительным директором Transparency International Украина (2016–2018 годы) и в дальнейшем работал в руководящих должностях организации.

