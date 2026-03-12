Гольфстрим смещается на север: движение теплого течения предвещает климатическую катастрофу

С 1950-х годов мощность этого "океанического конвейера" уже снизилась на 15%.

Гольфстрим - жизненно важная лента тепла, пульсирующая через Северную Атлантику, которая, по-видимому, дрейфует на север. Если эта тенденция сохранится, она может стать дополнительным доказательством того, что Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОЦ) теряет силу и приближается к коллапсу по мере роста глобальных температур.

Ученые все больше обеспокоены тем, что потепление океана и таяние льдов Гренландии могут подтолкнуть АМОЦ к катастрофической остановке, пишет IFL Science. Данные уже указывают на 15-процентное снижение силы циркуляции с 1950-х годов, что подпитывает страхи перед полным коллапсом.

И хотя этот коллапс не вызовет мгновенно ледяной апокалипсис, изображенный в фильме "Послезавтра", он лишит Европу тепла, что приведет к резкому падению температур и изменению погодных условий во всем полушарии. Однако исследователи не были уверены, какую роль в коллапсе АМОЦ может играть Гольфстрим, являющийся одним из ответвлений этого гиганта.

Чтобы выяснить это, климатологи из Утрехтского университета в Нидерландах использовали компьютерное моделирование и реальные данные для изучения взаимодействия двух систем океанских течений. Результаты, опубликованные в журнале Communications Earth & Environment, указывают на то, что движение Гольфстрима может быть "канарейкой в угольной шахте" для коллапса АМОЦ. Согласно их анализу спутниковых данных, Гольфстрим уже начал смещаться к северу от побережья в районе мыса Хаттерас, Северная Каролина, с начала 1990-х годов. Вероятно, это результат того, что АМОЦ сокращается и теряет свою хватку.

Заглядывая вперед, модели прогнозируют, что дальнейшее ослабление АМОЦ сместит Гольфстрим еще сильнее. На одной ключевой долготе (71,5° з.д.) течение медленно дрейфует на север примерно на 133 километра в течение нескольких столетий, после чего в модели следует внезапный скачок на север примерно на 219 километров всего за два года. Это резкое изменение намного масштабнее, чем обычные ежегодные колебания положения течения.

Подводя итог: исследование делает вывод, что заметный сдвиг в положении Гольфстрима может сигнализировать о приближении АМОЦ к переломному моменту. В то время как научное сообщество расходится во мнениях относительно того, неизбежен ли полный коллапс, мониторинг движения Гольфстрима может стать бесценным способом предсказать терминальный упадок АМОЦ и климата нашей планеты.

