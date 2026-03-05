Тысячи людей застряли на Ближнем Востоке: пассажиров вывозят спецрейсами, - Bloomberg

Из-за конфликта в Иране уже было отменено более 23 тысяч авиарейсов в регионе.

Авиакомпания Qatar Airways начала выполнять ограниченное количество спасательных рейсов, чтобы эвакуировать пассажиров, застрявших на Ближнем Востоке из-за закрытия воздушного пространства, пишет Bloomberg.

Отмечается, что планируются полеты из Маската (Оман) в Лондон, Берлин, Копенгаген, Мадрид, Рим и Амстердам, а также рейсы из Эр-Рияда во Франкфурт.

В то же время управление гражданской авиации Катара сохраняет воздушное пространство страны закрытым еще с субботы. Следующее обновление информации о возобновлении полетов ожидается в пятницу.

В результате после обострения конфликта между США и Израилем с одной стороны, и Ираном с другой, десятки тысяч людей оказались заблокированными в регионе, а более 23 тысяч запланированных рейсов были отменены.

Ближний Восток является одним из самых популярных маршрутов полетов и местом расположения самого загруженного аэропорта мира в Дубае, а также крупнейшей международной авиакомпании Emirates.

В настоящее время самолеты многих перевозчиков остаются на земле, причем часть из них оказалась далеко от базовых аэропортов, таких как Китай и Австралия.

В текущей ситуации Оман и Саудовская Аравия стали ключевыми убежищами для эвакуации, поскольку рейсы оттуда пока остаются возможными. Некоторые страны Европы, в частности Германия, Великобритания и Италия, уже отправляют туда самолеты, чтобы забрать своих граждан домой.

Авиакомпания Emirates уже выполнила несколько эвакуационных полетов в течение последних дней, однако регулярное авиасообщение перевозчика пока остается приостановленным.

Война в Иране и закрытие неба - главные новости

Как писал УНИАН, из-за активных обстрелов закрытие неба на Ближнем Востоке перекроило глобальные маршруты. Тогда сообщалось, что полностью или частично недоступными оставались небо Ирана, Ирака, Кувейта, Израиля, Бахрейна, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

4 марта сообщалось, что из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке все больше туристов и сотрудников компаний пытаются покинуть Дубай. В частности, эвакуация из Дубая достигла рекордных $250 тысяч за семью, особенно если используются частные самолеты.

Тогда же стало известно, что цены на авиабилеты в Азию, как из Европы, так и из Австралии, резко выросли после закрытия ключевых ближневосточных аэропортов из-за войны США и Израиля против Ирана.

