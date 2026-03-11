Долги по алиментам: юрист объяснила, какие штрафы и ограничения грозят за неуплату

Воронкова также рассказала, как женщине получить взысканные с должника средства.

За долги по уплате алиментов в Украине могут не только принудительно взыскивать средства, но и налагать существенные штрафы, которые в отдельных случаях достигают 50% от суммы задолженности. Также должникам могут временно ограничить право выезда за границу, управления автомобилем и пользования оружием.

Юрист, партнер адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова рассказала УНИАН, когда именно применяют такие санкции, как женщине добиться взыскания средств и что еще грозит неплательщикам.

Могут ли начислить до 50% штрафа от суммы долга за долги по алиментам

Воронкова напомнила, что, согласно норме Закона Украины "Об исполнительных производствах", за долги по алиментам могут начислить до 50% штрафа от суммы долга. Все зависит от того, какую сумму алиментов задолжал бывший муж.

Юрист привела пример: если у бывшего мужа заработная плата 10 тысяч гривень, он должен был платить четверть из нее в качестве алиментов, то есть 2 500 тысяч гривень, но платит гораздо меньшие суммы – по 500, 1000 гривень, а в какие-то месяцы вообще не пересылает средства. В таком случае за последние 5 лет у него могла накопиться сумма долга, превышающая размер суммы алиментов, начисленных за три года.

"Вот как это можно рассчитать: 2 500 умножаем на 12 и на 3 и получаем 90 тысяч. Если у бывшего мужа при указанных выше обстоятельствах сумма долга по алиментам превышает 90 тысяч, то тогда исполнитель без решения суда может вынести постановление о наложении штрафа в размере 50% от размера задолженности, то есть в сумме 45 тысяч гривень", - пояснила Воронкова.

Какие еще проценты могут начислить от суммы задолженности по алиментам

Юрист рассказала, что еще могут начислить 30% и 20% штрафа от суммы задолженности по алиментам. Если сумма долга превышает размер алиментов, которые лицо должно было уплатить за год, тогда оно будет обязано уплатить 20% от суммы задолженности.

"Если же сумма задолженности превышает размер алиментов, которые должны были быть уплачены за 2 года, тогда начисляют 30% штрафа от суммы долга", - добавила Воронкова.

Как женщине получить взысканные с должника средства

По словам Воронковой, для получения взысканных с должника средств женщины должны обратиться в исполнительную службу по месту жительства должника с заявлением о наложении штрафа на него за то, что он длительное время не платит алименты.

"После этого открывается исполнительное производство, и исполнитель может налагать аресты на счета или имущество должника, на его работу могут направлять уведомления о задолженности. Если есть большая сумма долга, то бывшего мужа без предупреждения могут оштрафовать", - сказала она.

Юрист добавила, что средства, взысканные с лица в качестве штрафа, начисляются на счет исполнительной службы, а затем их переводят на счет женщины, на который ей должны были начисляться алименты.

Какие ограничения могут грозить должникам

Юрист напомнила, что мужчинам за долги по уплате алиментов грозит временный запрет на управление автомобилем, владение оружием, выезд за границу, а также пеня:

"Есть штрафы, которые налагает исполнитель, а есть пеня, которую можно наложить на должника через суд. То есть на сумму задолженности могут начислить пеню, но она не может превышать сумму долга".

Воронкова добавила, что женщина может обратиться в исполнительную службу, получить справку о сумме задолженности, а затем обратиться в суд, чтобы начислить на нее пеню. Она напомнила, что пеня составляет 1% от суммы неуплаченных алиментов за каждый день просрочки платежей.

В каких случаях можно обжаловать штрафы за долги по алиментам

Ранее адвокат семейного права Павел Осадчий рассказал УНИАН, в каких случаях можно обжаловать штраф за неуплату алиментов. Он напомнил, что в правилах относительно штрафов за неуплату алиментов нет каких-либо новых изменений - эти нормы уже давно предусмотрены законодательством и закреплены в Законе Украины "Об исполнительном производстве" (статья 71).

Осадчий заявил, что иногда проблемы возникают даже у тех родителей, которые добросовестно платят алименты. Он подчеркнул, что долг по алиментам сам по себе еще не означает автоматический штраф. Для применения санкций важно, когда исполнительный документ был подан к исполнению и есть ли основания считать, что должник действительно уклонялся от уплаты.

Еще одна довольно распространенная ситуация, по словам адвоката, когда отсутствует подтверждение, что деньги были перечислены именно как алименты. Например, отец может регулярно отправлять средства на карту матери ребенка, но не указывать в назначении платежа, что это оплата алиментов.

