То, что сейчас делает Венгрия в деле с задержанием украинских инкассаторов и фактическим невозвратом средств и банковских металлов украинского государственного "Ощадбанка", выходит далеко за пределы двустороннего спора. Заявленная позиция Будапешта сводится к тому, что изъятое имущество не будет возвращено, а кроме этого еще и пытаются провести отдельную внутреннюю "легализацию".

Разберем по пунктам, какие именно международные нормы грубо нарушает Венгрия.

Во-первых, обращение с задержанными. По информации украинской стороны, людей держали в наручниках двадцать восемь часов, перевозили с завязанными глазами, не оказывали медицинской помощи (один инкассатор с сахарным диабетом потерял сознание, ему силой вкололи препарат, вызвавший гипертонический криз). Общались исключительно на русском языке без переводчика, не допускали адвоката, не сообщали родственникам и, главное, не пускали украинского консула.

Все это - прямое нарушение:

Статьи 3 Европейской конвенции по правам человека (запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения); Статьи 5 ЕКПЧ (право на свободу и личную неприкосновенность), в частности статья предусматривает, что каждый, кто арестован, должен быть немедленно проинформирован на понятном для него языке об основаниях его ареста и о любом обвинении, выдвинутом против него; Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года (статья 36 обязанность немедленно уведомить консульство и обеспечить доступ); Двусторонней украинско-венгерской консульской конвенции.

Кроме того, Венгрия является полноправным членом ЕС, поэтому на нее полностью распространяются статьи 2, 3, 49 и 63–65 Договора о функционировании ЕС (ДФЕС) и Договора о ЕС (ДЕС). Когда Будапешт сознательно блокирует легальное трансграничное движение капитала, он нарушает статью 63 ДФЕС, то есть абсолютный запрет любых ограничений на движение капитала между государствами-членами и третьими странами (Украина - третья страна, но операция имеет четкий "евро-элемент" через австрийский банк).

Единственное возможное исключение - статья 65 ДФЕС: ограничения ради "общественной политики" или "общественной безопасности". Но Суд ЕС во многих решениях требует трех условий:

Ограничение должно быть предусмотрено законом. Преследовать легитимную цель. Быть пропорциональным и недискриминационным.

В нашей ситуации нет ни одного из них.

Нет доказательств отмывания средств, Венгрия до сих пор не предъявила ни одного документа, и, кроме этого, прослеживается четкая цель - политическая месть.

Также стоит отметить юридическую несоразмерность мер, принятых Венгрией, а именно: физическое похищение наличных денег и золота, содержание украинцев в наручниках и с завязанными глазами. Это автоматически активирует Хартию основных прав ЕС в части права на мирное владение имуществом, права на эффективную судебную защиту и справедливый суд и презумпции невиновности.

Кроме того, действие происходит в пределах "сферы применения права ЕС" (статья 51 Хартии), поскольку касается движения капитала и банковских услуг - поэтому Хартию применяет даже национальный суд Венгрии.

Во-вторых, изъятие и удержание имущества. Деньги и золото принадлежат банку Украины, Венгрия не предоставила никаких доказательств отмывания средств, не провела судебного разбирательства, а задержание ценностей и попытка "легализовать" конфискацию являются классическим нарушением:

Статьи 1 Первого протокола к ЕКПЧ - "мирное владение имуществом". Лишение собственности возможно только по закону, в общественных интересах и с компенсацией. Здесь нет ни того, ни другого;

Принципов неприкосновенности государственной собственности в международном обычном праве (в соответствии с Уставом ООН);

Норм ЕС о свободном движении капитала и директив о трансграничных банковских операциях.

Должен ли реагировать Европейский Союз? Не просто должен, а обязан. Венгрия - полноправный член ЕС, который подписался под ценностями Договора о ЕС: верховенство права, уважение прав человека, солидарность. Если Брюссель будет молча наблюдать, как одна страна-член крадет активы другого европейского государства (Украина - кандидат в члены), это станет прецедентом, который уничтожит доверие к единому рынку и банковской системе ЕС.

Европейская комиссия уже имеет все основания начать процедуру против Венгрии (infringement procedure) за нарушение фундаментальных свобод и прав человека. Европарламент также имеет полномочия немедленно принять резолюцию с требованием вернуть активы.

То есть, на первом уровне Еврокомиссия должна дать правовую оценку действиям Венгрии на предмет соответствия праву ЕС и, при наличии оснований, запускать infringement procedure. На втором уровне эта история должна быть включена в более широкий контекст уже действующего мониторинга проблем верховенства права в Венгрии. Ведь в отношении Будапешта уже идет процедура по статье 7 Договора о ЕС, а механизм бюджетной conditionality позволяет ЕС применять финансовые меры в случае нарушений принципов верховенства права, если они имеют достаточно прямую связь с надлежащим управлением средствами Союза.

Юридически самое опасное в этой истории даже не само задержание, а попытка превратить разовое силовое действие в новую норму. Потому что тогда речь уже идет о прецеденте: сегодня не возвращают активы украинского государственного банка, завтра любая трансграничная операция может стать заложником политической воли отдельного правительства. А это несовместимо ни с международным правом, ни с европейской правовой культурой, ни с элементарной безопасностью международной торговли и банковского оборота.

Именно поэтому реакция должна быть не только дипломатической, но и институциональной и юридической: со стороны ЕС, Совета Европы и, при необходимости, международных судебных механизмов.