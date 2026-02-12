Lufthansa отменила сотни рейсов из аэропортов Германии из-за забастовок, - Bloomberg

Немецкая ассоциация аэропортов прогнозирует, что будет отменено более 460 рейсов, и это непосредственно коснется около 69 000 пассажиров.

Авиакомпания Deutsche Lufthansa AG отменила сотни рейсов, вылетавших из немецких аэропортов в четверг, 12 февраля, сообщает Bloomberg.

Причиной стала однодневная забастовка, которую устроили пилоты и бортпроводники в ответ на затянувшиеся переговоры по заключению коллективного договора.

Издание отмечает, что забастовка началась в 00:01 по местному времени и продлится до 23:59 12 февраля. Она привела к отмене как коммерческих, так и грузовых рейсов, а также состоялась за день до прибытия мировых лидеров на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

Видео дня

В материале отмечается, что немецкий авиаперевозчик ожидает "массовые отмены рейсов". В то же время, он не предоставил конкретных цифр из-за того, что "ситуация постоянно меняется".

Немецкая ассоциация аэропортов прогнозирует, что будет отменено более 460 рейсов, и это непосредственно коснется около 69 000 пассажиров.

Lufthansa заявила, что пытается ограничить влияние, перебронируя пассажиров на другие авиакомпании группы, в которую входят Austrian Airlines, Eurowings и Swiss.

Издание рассказало, что у пассажиров есть возможность обменять билеты на поездки Deutsche Bahn, национальной железнодорожной компании.

В статье отмечается, что последняя забастовка пилотов состоялась в 2022 году. По подсчетам аналитиков Morgan Stanley, включая Акселя Стассе, на этот раз она может затронуть более 140 000 мест, что может привести к потере дохода в размере около 27 млн евро или 32 млн долларов.

Забастовки возникли в результате провала переговоров между Lufthansa и профсоюзом пилотов Vereinigung Cockpit по финансированию пенсий, а также неудачных переговоров с профсоюзом UFO, представляющим интересы бортпроводников, по поводу нового трудового договора.

Издание подчеркивает, что крупнейшая авиационная группа Европы сталкивается с усилением давления с целью повышения прибыльности на переполненном рынке. Также среди списка вызовов, стоящих перед авиакомпанией, есть задержки с поставками самолетов, высокие налоги и сборы, а также проблемы с внедрением премиум-салона Allegris.

Генеральный директор авиакомпании Карстен Шпор с целью повышения рентабельности запланировал объединение хаб-авиакомпаний и сокращение 4000 административных рабочих мест.

В статье говорится, что флагманский перевозчик Lufthansa, переживающий сложные времена, сталкивается со значительно более высокими расходами на экипаж, чем более новые подразделения, такие как City Airlines и Discover, где они на 40% ниже. Из-за этого группа переводит большую часть своего парка самолетов для коротких перелетов из основной авиакомпании.

Новые правила перевозки компании Lufthansa

Ранее УНИАН сообщал, что с 15 января 2026 года Lufthansa Group объявила, что больше не допускает использования пауэрбанков на своих авиарейсах. Также портативные зарядные устройства не разрешается размещать в верхних багажных отсеках. В то же время, будет ограничено количество портативных зарядных устройств на одного пассажира – максимум две единицы. В компании заявили, что их можно хранить при себе, в кармане сиденья или в ручной клади под сиденьем. Пауэрбанки должны иметь максимальную мощность батареи 100 ватт-часов, они должны быть предварительно одобрены авиакомпанией, прежде чем их можно будет пронести на борт.

Также мы писали, что многие люди берут в путешествие домашних животных. Несколько европейских и международных авиакомпаний позволяют перевозить маленьких собак в салоне, среди которых есть и Lufthansa. В то же время, компании предъявляют к владельцам ряд требований при перевозке собак. Поэтому пассажирам нужно знать правила компании, ведь политика может отличаться в зависимости от маршрута и самолета. Также следует знать, что при путешествии в страну ЕС, владельцу животного нужно получить от ветеринара ветеринарный сертификат здоровья домашнего животного.

Вас также могут заинтересовать новости: