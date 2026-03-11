Война в Иране стала 'спасательным кругом' для Путина и его армии, - The Telegraph

В частности, конфликт частично решит экономические проблемы России.

Во время недавнего телефонного разговора с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин стремился обеспечить "быстрое политическое и дипломатическое урегулирование" войны в Иране. Но на самом деле конфликт на Ближнем Востоке не так уж плох для Москвы.

Об этом пишет британское издание The Telegraph. По мнению аналитиков, Россия может стать явным победителем в этой войне – к тому же, еще и в довольно решающий момент для самого Путина. Еще неделю назад Кремль столкнулся с вопросами о том, сможет ли он и дальше вести войну против Украины, которая истощает его экономику. Но после ударов США и Израиля по Ирану, кажется, для Москвы нашлось решение.

"Это, в свою очередь, означает, что Украина будет страдать. Пока Россия получает прибыль и внимание отвлекается, Киев будет молиться о прекращении конфликта за рубежом, чтобы война в стране могла прекратиться", – говорится в материале.

Экономика России и война в Иране

В последние месяцы международные энергетические санкции, падение мировых цен на нефть и ограничение цен на российские энергоносители существенно ударили по бюджету страны-агрессора. Еще пять лет назад 45% федерального бюджета РФ составляли именно доходы от нефти и газа. В январе 2026 года они упали до уровня пандемии Covid-19.

Экономические проблемы Москвы стали настолько острыми, что она была вынуждена продать золотые резервы и привлечь средства потребителей и малых предприятий, что привело к резкому росту стоимости жизни. Сейчас фактическое закрытие Ормузского пролива и частичное прекращение добычи нефти в Персидском заливе вызвали стремительный рост цен на нефть. Если в декабре цены на российскую нефть составляли менее 40 долларов за баррель, то сейчас они почти удвоились и достигли 72 долларов", – добавляет издание.

Между тем Вашингтон собирается отменить ряд санкций в отношении "некоторых стран" для стабилизации энергетических рынков. В частности, российскую нефть разрешили покупать Индии.

На фоне блокирования Ормузского пролива Европа может быть вынуждена пересмотреть свой план по постепенному отказу от российского газа до 2027 года.

"Безусловно, если Россия будет иметь больше денег и справится со своим дефицитом, давление со стороны внутренних сил на прекращение войны будет гораздо меньшим. Если [Путин] будет иметь больше ресурсов для решения внутренних финансовых вопросов, он сможет быть более уверенным в своем курсе", – отметила Татьяна Становая, старший научный сотрудник Центра Карнеги "Россия-Евразия".

Хотя, как утверждают аналитики, без длительного кризиса на Ближнем Востоке Россия вряд ли получит значительные стратегические дивиденды.

Влияние ситуации на Ближнем Востоке на войну в Украине

Сейчас США заняты операцией на Ближнем Востоке. Вероятно, в течение определенного времени Вашингтон будет не сильно заинтересован в дипломатических усилиях по завершению войны в Украине, предполагает автор. Уже были сообщения о переносе запланированных переговоров сторон. Такая ситуация дает Москве определенные возможности.

"Экономический подъем и ограничение поставок военной техники в Украину могут позволить ей продвинуться вперед на поле боя, прежде чем требовать от Киева больших уступок в будущих переговорах. Собственные военные поставки Москвы вряд ли будут под угрозой, поскольку ее прежняя зависимость от импорта техники и экспертизы из Ирана сменилась системой локализованного производства", – поясняется в материале.

Наиболее ощутимое влияние войны в Иране, вероятно, будет в сфере противовоздушной обороны. Всего за три дня на Ближнем Востоке было израсходовано больше ракет для систем Patriot, чем Украина получила за все время полномасштабной войны. А Patriot является основой защиты Украины от российских баллистических ракет.

Институт изучения войны (ISW) уже обратил внимание на то, что Россия увеличила долю баллистических ракет в своих последних ударах по Украине.

Дипломатическая арена

Реакция Москвы на операцию против еще одной союзной страны не стала неожиданностью. Когда США штурмовали резиденцию диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле, Россия также не вмешивалась.

Хотя эксперты утверждают, что партнерство Москвы с Тегераном никогда не было чем-то большим, чем удобной сделкой.

"В патриотическом и провоенном лагере звучат очень громкие голоса, но если посмотреть на дипломатический корпус и мышление российского руководства, то люди более прагматичны. Никто не ожидал, что Россия поспешит на помощь Ирану. Это неприятная реальность для многих из тех, кто мечтает о великой России и ее растущей роли в международных делах", – объясняет Татьяна Становая.

К тому же, Россия может получить больше от разрыва трансатлантических связей между Европой и США, чем потеряет из-за отсутствия существенной поддержки своих союзников.

При этом война против Ирана подчеркнула стойкость других отношений, говорится в материале. Когда Трампа спросили о вероятности передачи разведывательных данных Ирану Россией, он эти предположения отверг.

Война на Ближнем Востоке – это стоит знать

С 28 февраля продолжается операция Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана. За время ударов по ближневосточной стране были уничтожены десятки чиновников, среди которых и верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

В ответ Иран атаковал ряд стран Ближнего Востока. Помощь просили у Украины, которая имеет многолетний опыт в противодействии иранским дронам. Украина уже отправила команды в три страны региона.

Теперь, по сообщениям СМИ, в США правоохранители получили предупреждение ФБР об угрозе ударов иранских дронов по прибрежным регионам. В частности, под угрозой может оказаться Калифорния.

