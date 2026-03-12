Поражение Ирана станет катастрофой для РФ и Китая: Forbes раскрыл детали плана США

Мир замер в ожидании из-за непонимания, приведет ли операция США и Израиля против Ирана к полной смене власти или Кремль и Пекин успеют вмешаться.

Военная кампания США на Ближнем Востоке идет уже вторую неделю. С момента запуска 28 февраля операция "Эпическая ярость" фундаментально потрясла иранский режим и в процессе заложила основу для нового регионального порядка. И хотя о будущем ходе конфликта еще многое неизвестно, первые дни дали столь необходимые признаки того, куда может двигаться сама война – и более широкая политика США.

План нападения США и Израиля методичен, пишет Forbes. СМИ и эксперты подняли множество вопросов о стратегических целях операции "Эпическая ярость". В то время как противоречивые заявления президента США Дональда Трампа мало что прояснили. За кулисами план войны кажется одновременно последовательным и убедительным.

Все началось 28 февраля со стратегической внезапности, когда израильские авиаудары уничтожили верховного лидера Али Хаменеи, а также высших военных чинов и руководителей разведки режима, тем самым эффективно обезглавив цепочку командования страны. Кампания продолжилась совместными израильскими и американскими воздушными атаками, сосредоточенными на ликвидации наступательных возможностей иранского режима, главными из которых являются его арсенал баллистических ракет и запасы беспилотников. Эффективность этих усилий видна по сокращающемуся числу ракет, которые иранский режим теперь способен выпустить по США, Израилю и своим соседям.

После этого следует ожидать, что военные действия США и Израиля сосредоточатся на оборонительных возможностях Ирана, включая элементы его оборонно-промышленной базы, которые должны быть ликвидированы, чтобы предотвратить восстановление режимом запасов ракет и беспилотников в краткосрочной и среднесрочной перспективе, пишет СМИ. После этого Вашингтон и Иерусалим, вероятно, более интенсивно сконцентрируются на шагах, призванных вызвать крах режима, с надеждой, что к тому времени начнется массовая низовая мобилизация того типа, к которой президент призывал в своем обращении от 28 февраля.

Финал все еще неясен

На данный момент Иерусалим и Вашингтон, по-видимому, находятся на одной стратегической волне. Но это не обязательно продлится вечно, отмечают журналисты. Администрация Трампа ясно дала понять, что готова допустить сохранение власти реконструированной версии нынешнего режима, при условии, что она будет иметь влияние на его руководство, а новые правители Ирана пойдут на значимый компромисс по таким вопросам, как ядерные разработки.

Пока что оставшиеся официальные лица режима не уступают, а новоизбранный верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи далек от того типа прагматика, который, вероятно, пойдет на такую сделку с Вашингтоном.

Тем не менее, такую возможность нельзя исключать. И если иранский режим действительно придет к соглашению с администрацией Трампа, у Израиля не останется другого выбора, кроме как свернуть свою военную кампанию – причем сделать это резко.

"Вот почему мы видим, что Израиль продолжает наносить удары по официальным лицам режима и ключевым политическим органам, пытаясь, насколько это возможно, направлять развитие событий в Иране", - говорится в материале.

Регион хочет слабого Ирана

На начальных этапах конфликта Иран не терял времени, расширяя конфликт как можно сильнее, нанося удары по своим соседям в Персидском заливе (и даже по странам за его пределами). Эта стратегия была разработана для оказания давления на американских союзников, чтобы те, в свою очередь, надавили на Белый дом с целью свертывания кампании.

Этот подход не сработал так, как планировалось. На самом деле, произошло прямо противоположное. Соседям Ирана напомнили о том, что они и так слишком хорошо знали: Исламская Республика – опасный и непредсказуемый игрок.

По крайней мере, некоторые иранские чиновники с опозданием поняли, что совершили критическую ошибку, поэтому в минувшие выходные президент Ирана Масуд Пезешкиан извинился и попытался заверить региональных чиновников, что они на самом деле не являются целями режима. Однако Революционная гвардия продолжила наносить такие удары, демонстрируя, насколько маргинальным на самом деле является президент в иранской политической системе.

Но даже если к советам Пезешкиана в конечном итоге прислушаются, ущерб уже нанесен, говорится в материале. Некоторые региональные партнеры Ирана (например, Катар) начинают дистанцироваться от Исламской Республики, в то время как другие страны (например, ОАЭ) переходят из разряда пассивных наблюдателей в активных участников конфликта.

Эта тенденция, вероятно, сохранится, чем дольше затянется война, а это значит, что Вашингтон, вероятно, услышит об этом от региональных партнеров, если попытается свернуть войну, не сдержав и не обезоружив Тегеран должным образом.

Война – это испытание для "оси"

В последние годы появляется все больше признаков зловещего стратегического сближения между Китаем, Россией и Ираном (а также такими странами, как Венесуэла и Северная Корея) в плане военной координации, политических приоритетов и экономической стратегии – все это направлено на подрыв мирового порядка во главе с США.

Но насколько прочен этот союз? В прошлогодней "двенадцатидневной войне" Москва и Пекин демонстративно отсутствовали. Ни одна из сторон не сделала ничего существенного для защиты Тегерана или укрепления его региональных позиций ни во время, ни после той израильско-американской кампании.

Однако прошлогодний конфликт не угрожал сменой режима. Теперешний – угрожает. Вот почему сейчас мы видим больше признаков жизни со стороны "оси", пишет СМИ. Китай выступил в качестве активного противника нынешнего наступления США и Израиля и направил нового регионального посланника для попытки посредничества в конфликте.

Москва сделала больше, включая предоставление разведданных для помощи иранским военным в нанесении ударов по объектам США в регионе. Однако на данный момент общая помощь, оказанная Тегерану, кажется незначительной.

Тем не менее, ставки для Кремля и КНР высоки. Если иранский режим будет выведен из игры – либо в результате низового свержения, либо потому, что более прагматичный состав лидеров решит пойти на сделку с администрацией Трампа – последствия будут значительными для обоих. Россия потеряет важный фактор силы на Ближнем Востоке именно в то время, когда ее региональное присутствие уже сократилось в результате недавнего падения режима Асада в Дамаске.

Китай, тем временем, потенциально лишится значительного источника региональной нефти, что заставит его лихорадочно искать замену для поддержания стабильности поставок. Поэтому следите за тем, как Россия и Китай будут помогать Исламской Республике всеми возможными способами, не вступая в конфликт напрямую.

Ближайшие дни наверняка дадут больше понимания. Но то, что мы уже увидели, ясно дает понять: ставки необычайно высоки, и, несмотря на все заявления президента, конец еще не близок.

