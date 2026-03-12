Астероид вызвал мегацунами в 100 метров высотой у берегов Европы: ученые раскрыли детали

Многолетний научный спор о происхождении кратера Сильверпит, скрытого под южной частью Северного моря, наконец-то завершен.

Расследование возглавил доктор Юисдин Николсон из Университета Хериот-Уатт в Эдинбурге при поддержке Совета по исследованиям природной среды (NERC). Команда объединила сейсмическую визуализацию, микроскопический анализ фрагментов горных пород и компьютерное моделирование, чтобы представить самые четкие на сегодняшний день доказательства того, что Сильверпит является одним из редких ударных кратеров Земли, пишет ScienceDaily.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Скрытый кратер под Северным морем

Сильверпит находится примерно в 700 метрах под морским дном в Северном море, примерно в 129 километрах от побережья Йоркшира. С тех пор как геологи впервые идентифицировали это образование в 2002 году, кратер шириной три километра и окружающее его кольцо круговых разломов протяженностью около 20 км вызывали бурные споры. Ранние исследования предполагали, что структура была создана ударом высокоскоростного астероида.

Сторонники этой идеи указывали на его круглую форму, центральный пик и окружающие концентрические разломы, которые часто встречаются в известных ударных кратерах. Другие ученые предлагали иные объяснения. Некоторые предполагали, что движение соли под землей деформировало слои породы и создало структуру.

Другие утверждали, что причиной обрушения морского дна могла стать вулканическая активность. В 2009 году геологи даже провели голосование по этому вопросу. Согласно отчету в декабрьском номере журнала Geoscientist за 2009 год, большинство участников на тот момент отвергли объяснение ударом астероида. Последние результаты теперь опровергают этот вывод.

Новые сейсмические данные раскрывают доказательства удара

Команда Николсона проанализировала недавно ставшие доступными сейсмические изображения и геологические образцы, взятые из-под морского дна. Доктор Юисдин Николсон, седиментолог из Школы энергетики, геонаук, инфраструктуры и общества Университета Хериот-Уатт, сказал: "Новая сейсмическая визуализация дала нам беспрецедентный взгляд на кратер.

Образцы из нефтяной скважины в этом районе также выявили редкие кристаллы "шокового" кварца и полевого шпата на той же глубине, что и дно кратера. Нам исключительно повезло найти их – это были настоящие поиски "иголки в стоге сена". Они доказывают гипотезу ударного кратера вне всяких сомнений, потому что имеют структуру, которая может быть создана только экстремальным давлением удара".

Эти микроскопические минералы образуются только под экстремальным давлением, возникающим во время ударов астероидов, что дает убедительное подтверждение события.

Удар астероида вызвал мощное цунами

Данные указывают на то, что астероид шириной около 160 метров врезался в морское дно под пологим углом с запада. Доктор Николсон сказал: "Наши данные показывают, что 160-метровый астероид ударился о морское дно под низким углом с запада.

В течение нескольких минут он создал полуторакилометровую завесу из скал и воды, которая затем рухнула в море, создав цунами высотой более 100 метров". Удар вызвал бы мощный взрыв на морском дне и породил огромные волны, распространившиеся по всему региону.

"Серебряная пуля", положившая конец дебатам

Профессор Гарет Коллинз из Имперского колледжа Лондона присутствовал на дебатах 2009 года о происхождении кратера и внес вклад в численное моделирование, использованное в новом исследовании.

Профессор Коллинз сказал: "Я всегда считал, что гипотеза удара была самым простым объяснением и наиболее соответствовала наблюдениям. Очень приятно наконец-то найти "серебряную пулю". Теперь мы можем приступить к захватывающей работе по использованию потрясающих новых данных, чтобы узнать больше о том, как удары формируют планеты под поверхностью, что очень трудно сделать на других планетах".

Редкий и хорошо сохранившийся ударный кратер

Доктор Николсон сказал: "Сильверпит – это редкий и исключительно сохранившийся гиперскоростной ударный кратер. Они редки, потому что Земля – очень динамичная планета: тектоника плит и эрозия уничтожают почти все следы большинства таких событий. На суше существует около 200 подтвержденных ударных кратеров, и только около 33 были идентифицированы под океаном. Мы можем использовать эти результаты, чтобы понять, как удары астероидов формировали нашу планету на протяжении истории, а также предсказать, что может произойти в случае столкновения с астероидом в будущем".

Подтверждение того, что Сильверпит является ударным кратером, ставит его в один ряд с такими известными структурами, как кратер Чикшулуб в Мексике, который связывают с массовым вымиранием динозавров, и кратер Надир у побережья Западной Африки, который недавно был идентифицирован как еще одно место удара.

