В Украине готовят новые запреты для военных в СЗЧ и уклонистов

Соответствующие законопроекты еще не зарегистрированы в парламенте.

Для военнослужащих в СЗЧ и нарушителей воинского учета могут ввести ограничения на управление транспортными средствами, банковские операции и другие услуги. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от фракции "Батькивщина", член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко.

По его словам, подобные ограничения предлагаются в разработанных законопроектах.

"Те вещи, которые я видел. СЗЧшника приравнивают к тому, кто не платит алименты за своих детей. И полностью накладываются определенные запреты: в банковской деятельности, нотариальной, в получении административных услуг, кредитов, ограничения управления транспортными средствами. То есть все те ограничения, которые есть у тех, кто не платит алименты, те же ограничения и у СЗЧшника", - сказал депутат.

Видео дня

Он отметил, что такие же запреты коснутся военнообязанных, которые не обновили данные, нарушили воинский учет, не появляются по повесткам и не зарегистрировались в "Резерв+".

"Должна быть база наказаний по СЗЧ и, в том числе, по уклонению. У нас у алиментщиков, которые за своих детей не платят, есть шесть различных видов наказаний. Им блокируют счета, не дают кредиты и так далее. Если СЗЧшники будут "присоединены" к алиментщикам – это тоже одна из причин не идти в СЗЧ, потому что у тебя возникают обязательства, уголовная ответственность и определенные ограничения", – добавил нардеп.

При этом, по словам Ивченко, потенциальные ограничения обсуждались внутри комитета – эти проекты еще не зарегистрированы в парламенте.

"Регистрировать должен орган, который их инициирует. В нашем случае это Минобороны или Генштаб. Когда зарегистрируют, тогда я могу сказать, когда их будут рассматривать. Пока что эти проекты на бумаге", - сказал нардеп.

Ограничения для нарушителей воинского учета - последние новости

Как рассказывал член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко, в Верховной Раде рассматриваются предложения арестовывать имущество военнообязанных, которые находятся в розыске в ТЦК.

Народный депутат, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что в стране, которая ведет войну с агрессором, недопустимо, чтобы к нарушителям правил воинского учета применяли меньшие ограничения, чем к должникам по уплате алиментов.

Вас также могут заинтересовать новости: