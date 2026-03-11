B-1 Lancer против B-2 Spirit: какой бомбардировщик США может нанести более мощный удар по Ирану

B-1B Lancer несет почти вдвое больше бомб, но B-2 Spirit благодаря технологии малозаметности и сверхтяжелым боеприпасам способен атаковать самые укрепленные цели.

Стратегические бомбардировщики США B-1B Lancer и B-2 Spirit имеют разные возможности при выполнении боевых миссий. Первый может нести значительно больше бомб, однако второй остается единственной платформой, способной эффективно поражать хорошо укрепленные подземные цели, пишет Wionews.

По данным военных аналитиков, B-1B Lancer является рекордсменом среди самолетов Воздушных сил США по объему внутренней боевой нагрузки. Бомбардировщик способен перевозить до 34 тысяч килограммов боеприпасов, что позволяет ему наносить масштабные удары во время одного вылета.

В то же время B-2 Spirit может нести примерно 18 тысяч килограммов бомб. Меньший объем связан с его главным преимуществом – технологией малозаметности, которая позволяет самолету проникать сквозь системы противовоздушной обороны.

Во время удара обычными боеприпасами B-1 может одновременно сбросить до 84 бомб типа Mk-82, тогда как B-2 способен применить до 80 таких бомб. В случае высокоточных ударов B-1 может нести до 24 управляемых бомб GBU-31 JDAM, тогда как B-2 обычно ограничивается примерно 16.

В то же время только B-2 Spirit способен применять сверхтяжелую проникающую бомбу GBU-57 Massive Ordnance Penetrator весом более 13 тонн, предназначенную для уничтожения глубоко расположенных бункеров и подземных объектов.

Еще одним важным отличием является способность действовать в условиях мощной противовоздушной обороны. B-1B Lancer не имеет технологии малозаметности и нуждается в значительной поддержке других самолетов, чтобы избежать угрозы от систем ПВО, таких как С-300. Зато B-2 Spirit может выполнять миссии самостоятельно благодаря своей стелс-конструкции.

