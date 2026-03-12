Физику не обманешь: почему монстры размером с Годзиллу не могут существовать в реальности

Ящерица размером с небоскреб не способна выжить на Земле.

Фильмы о гигантских монстрах, таких как Годзилла или Кинг-Конг, пользуются определенной популярностью. Люди одновременно и восхищаются ими, и боятся их. И все из-за одной ключевой черты – абсурдно гигантских размеров. Но правда в том, что столь огромные существа на нашей планете существовать не могут.

Как пишет научный вестник IFL Science, ключевым препятствием на пути появления реального Годзиллы является закон квадрата – куба. Его суть заключается в том, что при увеличении размера объекта его площадь поверхности растет в квадрате, а объем и масса – в кубе. (Что такое квадрат числа и куб числа – смотрите в школьном учебнике по математике для 5 класса).

Например, если взять сундук и увеличить его вдвое, то его высота, длина и ширина удвоятся, совокупная площадь всех поверхностей увеличится в четыре раза, внутренний объем увеличится в восемь раз.

Видео дня

И в случае с живыми организмами этот закон накладывает определенные ограничения на то, до каких размеров может вырасти животное. Дело в том, что сила мышц и костей, на которых держится все тело, зависит от площади их сечения. Но поскольку с увеличением размера существа его вес растет значительно быстрее, чем площадь сечения костей и мышц, в определенный момент увеличения размера существа кости и мышцы не смогут удерживать тело.

Первый Годзилла, который вышел на экраны в 1954 году, был 50 метров в высоту и весил 20 000 тонн. И с каждым новым ремейком его рост только увеличивали. Дошло до того, что в современных фильмах его рост составляет 318 метров, а масса 100 000 тонн. И, как свидетельствует наука, такое существо будет просто неспособно не то что передвигаться, но даже просто жить.

А как же динозавры? – спросите вы. Профессор палеоэкологии в Университете Нью-Мексико (США) Фелиса Смит в комментарии Live Science рассказала, что самые большие сухопутные животные, которые когда-либо существовали на земле, на самом деле весили около 90 тонн (аргентинозавр). А теоретический максимум составляет около 110 тонн. В воде, где крупным животным немного легче передвигаться, абсолютным рекордсменом является синий кит, который весит около 150 тонн.

И аргентинозавр, и синий кит выглядят лилипутами на фоне даже первого Годзиллы, который весил "всего лишь" 20 000 тонн. Что уж говорить о его современных "потомках".

Закон квадрата – куба на самом деле является далеко не единственным ограничением для размеров живых существ. Свою роль играют метаболизм и другие факторы физиологии.

Другие интересные факты

Ранее УНИАН рассказывал, почему птиц не убивает ток, когда они сидят целыми стаями на электрических проводах.

Также вам может быть интересно узнать об уникальной птице, которая научилась лгать "языком" других животных ради собственной выгоды.

Вас также могут заинтересовать новости: