ЕС прекратит финансирование Венецианской биеннале в случае допуска России на фестиваль

Фонд Биеннале впервые за годы полномасштабной войны в Украине разрешил России участвовать в Венецианском фестивале искусств, который запланирован на май-ноябрь этого года.

Такое решение подверглось широкому осуждению. Министры культуры 22 стран Европы – в том числе Франции, Германии, Польши и Украины – призвали "пересмотреть участие РФ" в совместном письме к организаторам фестиваля, которое получило в свое распоряжение Politico.

"Россия остается под европейскими и международными санкциями, в частности в культурной сфере, наложенными за нарушение международного права и суверенитета Украины", – говорится в письме.

Кроме того, организаторам фестиваля напомнили, что Россия продолжает вести жестокую агрессивную войну против Украины:

"Украинский народ продолжает бороться против неоправданного и необоснованного российского вторжения, продолжает бороться за свой суверенитет и защиту своей культурной идентичности".

Отмечается, что в результате российской агрессии против Украины по меньшей мере 342 художника погибли, а 1685 объектов культурного наследия и 2483 объекта культурной инфраструктуры были уничтожены или повреждены.

"В этом контексте предоставление России престижной международной культурной платформы является очень тревожным сигналом. Поэтому мы, нижеподписавшиеся, выражаем глубокую обеспокоенность значительным риском инструментализации Российской Федерацией своего участия в Венецианской биеннале с целью создания образа легитимности и международного признания, что резко контрастирует с реальностью продолжающейся войны России против Украины, уничтожением украинского культурного наследия и европейскими и международными санкциями", – отмечается в письме.

В то же время еврокомиссар по технологиям Хенна Вирккунен и еврокомиссар по культуре Гленн Микаллеф в совместном обращении заявили, что если России позволят принять участие, они "рассмотрят прекращение текущего гранта ЕС для Фонда Биеннале".

"Пока Россия продолжает свою незаконную агрессивную войну против Украины, Фонд Биеннале не может позволить России вновь открыть свой национальный павильон на Венецианской биеннале 2026 года. Культура способствует продвижению и защите демократических ценностей, способствует открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения мнений и никогда не должна использоваться как платформа для пропаганды", – подчеркнули они.

Россия возвращается на международную арену

Международный паралимпийский комитет несколько недель назад разрешил паралимпийским спортсменам из России и Беларуси выступать под национальной символикой – впервые с 2022 года.

Из-за этого решения, которое, к слову, осудили во многих странах, сборные команды разных государств бойкотировали церемонию открытия Паралимпийских игр. В частности, это сделали Украина и Чехия.

Свое отношение к решению МПК демонстрируют и спортсмены – немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее гайд Флориан Бауманн отказались от совместного фото с победительницей спринта, россиянкой Анастасией Багиян.

